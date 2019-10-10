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Türk ressamların eserleri Lübnanlı sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Türk ressamların eserleri Lübnanlı sanatseverlerle buluştu

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta resim sergisi açıldı.

Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği iş birliğinde Beyrut Ticaret Odası'nda düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Türk İş Konseyi Başkanı Vecih Bizri, ressamlar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Çakıl, açılış konuşmasında Lübnan'ın Türkiye için önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, ağustos ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ülkeye çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Lübnan ile ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerinin giderek geliştiğini dile getiren Çakıl, Çavuşoğlu'nun ziyaretinden kısa süre sonra organize edilen bu kültürel etkinliklerin ciddi önem arz ettiğini söyledi.

Büyükelçi Çakıl, kültürel faaliyetlerin uluslararası ilişkilerde önemli bir etken haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri konusunda sanatçıların önemli bir sorumluluk taşıdığına işaret etti.

GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe de bir yılı aşkın süredir üzerinde yoğunlaştıkları bir çalışma sonucu bugünkü sergiyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki kültür ve sanat münasebetlerinin geliştirilmesi amacıyla söz konusu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Demirtepe, sergide görsel sanatların farklı disiplinlerinden 56 eser bulunduğunu aktardı.

Eserlerine eşlik etmek üzere Türkiye'den 23 sanatçının Beyrut'a geldiğini belirten Demirtepe, serginin 14 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını kaydetti.

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GESAM Lübnan Sergi açıldı

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