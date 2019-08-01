HABER

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Türk restoranı müdürü Cem Canpolat, müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

İngiltere (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Türk restoranı müdürü Cem Canpolat, müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.
Londra’nın merkezindeki Waterloo’da bulunan ünlülerin sıkça uğradı bir restoranın müdürü olan 34 yaşındaki Canpolat, bir müşterinin yemek yerken boğazına kaçan köfteyi 'Heimlich Manevrası' ile çıkardı. Müşterinin hayatını kurtaran Canpolat, İngiliz basınında haber oldu.
Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşterilerden birinin yemek yerken soluk borusuna yemek kaçtı. Müşterinin eşinin çığlıklarını duyan restoran müdürü Canpolat, ilk yardım derslerinde öğrendiği Heimlich Manevrası yöntemini (karnın altına güçlü bir baskı uygulanarak, tıkayan cismi soluk borusundan ani bir hamleyle çıkarmak) uygulayarak, müşterinin hayatını kurtardı.
Restoranın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Canpolat’ın müşterinin hayatını kurtardığı anlar görülüyor.
İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. Yaşanmamasını tercih ederdik ama o anda orda olduğum için mutluluk duyuyorum tabi ki. Yaklaşık 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım misafirimizin. İngiliz medyası ve misafirlerimiz tarafından ilgi gösterildi. Bu olayla ilgili çok sayıda emailler ve telefonlar alıyoruz. Bu ilgiden de tabi ki bir Türkiyeli olarak memnuniyet duyuyorum" dedi.
Çok sayıda ünlü ismi ağırladıklarını da belirten Canpolat, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardıTürk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardıTürk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardıTürk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor
Hız limiti 230'u geçmeyen aracına '400 km hız' yaptı cezası kesilince şaşkına döndüHız limiti 230'u geçmeyen aracına '400 km hız' yaptı cezası kesilince şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.