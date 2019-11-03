HABER

“Türk Restoranı” Irak’taki protestoların simgesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda “Türk Restoranı” binası gösterilerin ana merkezi oldu.Irak’ın başkenti Bağdat’ın Tahrir Meydanı’ndan başlayan ve Dicle Nehri’nin diğer yakasında biten Cumhuriyet Köprüsü’nün yanındaki 14 katlı “Türk Restoranı” binası, 25 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestoların kalesi oldu.Hükümet binaları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge ve Cumhuriyet köprüsüne bakan bina, bundan önceki protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin kontrolündeydi.

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda “Türk Restoranı” binası gösterilerin ana merkezi oldu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Tahrir Meydanı’ndan başlayan ve Dicle Nehri’nin diğer yakasında biten Cumhuriyet Köprüsü’nün yanındaki 14 katlı “Türk Restoranı” binası, 25 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestoların kalesi oldu.
Hükümet binaları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge ve Cumhuriyet köprüsüne bakan bina, bundan önceki protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin kontrolündeydi. Ancak metruk bina şu anda protestoların simgesi haline geldi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve ülkedeki bütün siyasi partileri protesto eden göstericilerin kalesi haline gelen Türk Restoranı adı, diğer kentlerdeki protestocuların kontrol ettikleri boş binalara da verildi. Hem protesto hem sosyal faaliyetler ve etkinliklerin yapıldığı 14 katlı binaya lojistik destek Bağdat protestolarının kahramanları motor taksiler tarafından sağlanıyor. Halkın bağışladığı yiyecek, içecek, battaniye ve sigara en üst kata ulaştırılıyor. Binanın en üst katında zaman zaman bazı Iraklı sanatçılar gençlere destek amacıyla konserleri düzenliyor.
Hem gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, hem de Yeşil Bölge’ye giden köprüyü gören ve protestocular tarafından bayrak ve afişlerle donatılan binada bulunan eylemciler binadan çektikleri görüntü ve fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyorlar.
İnşaatı bir Hindistanlı şirket tarafından 70’li yıllarda başlayan ve 1983 yılında tamamlanan bina adını çatısında bulunan Türk Restoranından alıyor. 1991 yılındaki Körfez Savaşı’nda ABD uçakları tarafından vurulan bina 90’lı yılların sonunda Gençlik ve Spor Kurumu tarafından kullanıldı. Ancak 2003 yılında ABD’nin işgali sırasında Saddam askerlerinin saklandığı bina 2. kez ABD birlikleri tarafından bombalandı. 2003 tarihinden bu yana kullanılmayan Türk Restoranı, 2011 yılında dönemin başbakanı Nuri Maliki aleyhine başlatılan protesto gösterilerinde, Irak güvenlik güçleri tarafından protestoları bastırmak için kullanıldı. Binanın 8. katının Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından kullanıldığı iddia edilmiş ve çok sayıda keskin nişancının protestocuları binadan vurduğuna dair haberler yayınlanmıştı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
11 milyon fidan için geri sayım başladı11 milyon fidan için geri sayım başladı
Milas Zeytin Hasat Şenliği başladıMilas Zeytin Hasat Şenliği başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.