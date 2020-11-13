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Türk restoranına yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı

13.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Beverly Hills kentinde 4 Kasım 2020 tarihinde Türk restoranına saldıran zanlılardan biri yakalandı.ABD’nin Beverly Hills kentinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğramıştı.

ABD’nin Beverly Hills kentinde 4 Kasım 2020 tarihinde Türk restoranına saldıran zanlılardan biri yakalandı.
ABD’nin Beverly Hills kentinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğramıştı. Beverly Hills Polis Departmanının FBI ile birlikte yayınladığı basın bülteninde 4 Kasım 2020 tarihinde 10 yıla yakın zamandır Beverly Hills California’da hizmet veren Cafe İstanbul’a yapılan saldırının faillerinden birinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan Saldırganın Ermeni toplumun yoğunlukla yaşadığı Glandale’den 22 yaşındaki William Stepanyan olduğu belirtilen açıklamada, Stepanyan’ın kefaletsiz şekilde tutuklu tutulduğu ve 16 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Polis raporlarına göre restoran sahiplerine hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan Stepanyan başta nefret suçu işlemenin yanı sıra, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından yargılanacak.

Nefret suçu ABD’de federal suçlar kapsamında değerlendiriliyor
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, suçlunun yakalanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade ederken, “Soruşturmayı yürüten yerel ve federal makamlara teşekkür ediyoruz. Diğer saldırganların da bir an önce tespit edilerek, adalete teslimini bekliyoruz. Bu nefret suçu hakkında gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, Türk Amerikan toplumuna yönelik benzer saldırıların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
Saldırıya uğrayan Cafe İstanbul isimli restoranın avukatlığını da yürüten Türk Amerikan Liderler Komitesi Eş Başkanı Av. Günay Evinch, İHA’ya yaptığı açıklamada son dönemde Türk Amerikan toplumuna karşı şiddet ve baskının arttığını belirterek “maalesef California’da yaşanan tek örnek değil. Geçtiğimiz hafta konferans için Harvard’da bulunan MIT Profesörü Bilge Yıldız orada 3 aşırı milliyetçi Ermeni’nin saldırısına uğradı” dedi.
ABD genelinde toplumsal yaşam haklarının savunulması için kurulmuş olan Türk Amerikan Hukuk Müdafaa Fonunun yaşanan olaylara karşı destek verdiğini ve her iki olayda da yürütülecek ceza ve tazminat davalarına kaynak sağladığını belirtti. California’da tutuklanan Stepanyan ile ilgili olarak da “Bu daha başlangıç. Bir ilk ve diğer tutuklamaların gelmesine yardımcı olacak” diyen Evinch, yerel yöneticileri yaşanan nefret suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Evinch “Yerel yönetimlerin gereğini yerine getirmesi ABD nin kültür çeşitliliğini ve toplulukların korunması için mecburiyettir” dedi.
Güney California Türk Amerikan Derneği - ATASC ise yaptığı yazılı açıklamada “Baş şüpheli yakalandı. Organizasyonumuz FBI’a, Beverly Hills Şehrine, Beverly Hills Polisine ve bu konuyu takip eden tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyor” dedi.
Saldırıda yer aldığı belirlenen diğer şüphelilerin tespit ve yakalanma çalışmaları sürüyor.

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