Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Çevre Koleji Lise Robotik Takımı, "First Lego League Asia Pacific Open Championship" turnuvasında, "yenilikçi çözüm" dalında dünya birincisi oldu.

Türk takımı, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı robotik yarışmada, "yenilebilir ambalaj" projesiyle madalya aldı.

Japonya, Güney Kore, Çin ve Rusya gibi rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarıya imza atan öğrenciler, aynı zamanda projelerini anlatmak için NASA ile iletişime geçme imkanı buldu.

Bu arada robotik takımın yarışma etaplarından biri olan kültürel etkinlik kapsamında sergilediği zeybek gösterisi de yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Mahir Karalar da öğrencileri makamına kabul ederek tebrik etti.

