Türk robotik takımı, insansız hava araçlarında da iddialı

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK/ERGİN GARİP - Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentörü Tolga Yıldız, robot teknolojileri alanında iyi bir eğitim verdiklerini belirterek, "İnsansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik. Ürettiğimiz bu model uçaklar, tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor." dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra 3646, ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da (FRC) dünyanın en iyi 3 takımından biri oldu.

First Vakfı tarafından 1992'den bu yana düzenlenen ve bu yıl "Uzay" temasıyla gerçekleştirilen FRC'ye bu yıl 8 bin takım katılırken, 17 kişilik Integra 3646'nın 12'si kızlardan oluştu. #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğini ortaya koyan Integra 3646, temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargo yerleştirmenin hedeflendiği yarışmada, Galileo Division Şampiyonluğu'nu da kazandı. Integra 3646 ayrıca, yarışmanın Einstein Field kısmında Türkiye'yi temsil eden ilk Türk takımı oldu.