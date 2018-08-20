Türk Rock müziğinin usta ismi Turgut Berkes, 65 yaşında yaşamını yitirdi

Müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazar olan Berkes, 1953’te İzmir’de doğdu.

TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art mezunu olan sanatçı, 1989’da Müzisyen Fuat Güner’le döneminin en gelişmiş stüdyosu FT Recording Studios’u kurana kadar radyo programcılığı, kütüphanecilik, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı.

2000 yılında büyük beğeni toplayan ‘Karakutu’ albümünü çıkaran Berkes, daha sonra ‘Bir şeye yaramaz şarkılar’ı dinleyicileriyle buluşturdu.

2007’den sonra Bodrum’da yaşamaya başlayan Berkes son yıllarında şarkı yazmaya ve çeviri yapmaya devam etti.

Turgut Berkes’in tüm şarkılarına soundcloud hesabından ulaşmak mümkün.

