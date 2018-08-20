MAGAZİN

Türk Rock müziğinin usta ismi Turgut Berkes, 65 yaşında yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye’de rock müziğin önemli isimlerinden Turgut Berkes, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk Rock müziğinin usta ismi Turgut Berkes, 65 yaşında yaşamını yitirdi

Müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazar olan Berkes, 1953’te İzmir’de doğdu.

berkes

TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art mezunu olan sanatçı, 1989’da Müzisyen Fuat Güner’le döneminin en gelişmiş stüdyosu FT Recording Studios’u kurana kadar radyo programcılığı, kütüphanecilik, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı.

2000 yılında büyük beğeni toplayan ‘Karakutu’ albümünü çıkaran Berkes, daha sonra ‘Bir şeye yaramaz şarkılar’ı dinleyicileriyle buluşturdu.

2007’den sonra Bodrum’da yaşamaya başlayan Berkes son yıllarında şarkı yazmaya ve çeviri yapmaya devam etti.

Turgut Berkes’in tüm şarkılarına soundcloud hesabından ulaşmak mümkün.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu
İpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyorİpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turgut Berkes Türk Rock Müziği

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu

2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu

İpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyor

İpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyor

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e duygusal kutlama

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e duygusal kutlama

Burçin Terzioğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı

Burçin Terzioğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı

Nicholas Sarkozy ve dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni Bodrum'da

Nicholas Sarkozy ve dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni Bodrum'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.