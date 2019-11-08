HABER

Türk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Suriye’de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat’tın doğusunda gerçekleştirilen 3’üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı.

Suriye’de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat’tın doğusunda gerçekleştirilen 3’üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye’nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.
Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Şehit Babası Osman Taş: "İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini söylemişti"Şehit Babası Osman Taş: "İçişleri Bakanlığı teröristlerin yakalanacağını ve öldürüleceğini söylemişti"
Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladıErkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi

Hepsi Tel Abyad'da ele geçirildi

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.