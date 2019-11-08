‘Türk-Rus Devriyesinde Bir Gösterici Ezilerek Öldü’ İddiası

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye ve Rusya’nın ortak devriye görevi sırasında TSK’ya ait askeri aracın ezdiği Suriyeli bir göstericinin öldüğünü iddia etti.
İddiaya göre, askeri aracın ezdiği kişi Türk-Rus konvoyuna ayakkabı ve taş atan bölge sakinleri arasındaydı. Türk askerlerinin göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı da gelen bilgiler arasında. SDG denetmindeki bölgelerde faaliyet gösteren Rojava Bilgi Merkezi adlı gruba göre 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Suriye iç savaşındaki gelişmeleri takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, protestocunun Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında bulunan Sarmasakh köyünde Ruslar’la varılan mutabakat kapsamında üçüncü kez ortak devriye görevi icra eden TSK’ya ait askeri araç tarafından ezildiğini söyledi.
Devriye görevinin amacı Türkiye’nin, ABD’nin müttefiki olan SDG savaşçılarının, Amerika’nın bölgeden askerlerini çekmesinin ardından, bölgeyi boşalttığından emin olunmasını sağlamak. Rusya ve ABD ile ayrı ayrı varılan anlaşmalar sonucu, Türkiye kendisine yönelik güvenlik tehdidi olarak nitelediği YPG’ye karşı başlattığı operasyonu durdurmuştu.
Cuma günü sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde Türk-Rus askeri araçlarının peşinden koşan ve araçlara taş atan bir grup görülüyor. Görüntülerde bir kişinin araçlardan birinin üzerine çıkmaya çalıştığı ve sonrasında da araç etrafındaki grubun bağırmaya başladığı duyuluyor. Bir başka görüntüde de kadın ve çocukların zırhlı araçları bir mezarlık yakınlarından geçerken taşladıkları görülüyor.
Olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya’dan bir açıklama gelmedi. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin Fırat Nehri’nin doğusunda Kamışlı ve Derik arasındaki bölgede devriye gezdiğini belirtti. Devriye görevlerinin havadan drone ile desteklendiği kaydedildi ancak başka ayrıntı verilmedi.
Önemli kısmını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Türk askerlerinin Derik’te protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale ettiğini ve 10 kişinin yaralandığını savundu. Bu kasaba, SDG ve ABD askerlerinin kontrolunda ancak Türk askeri araçlarının devriye sırasında oradan geçtiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Amerika ile ayrı ayrı sağlanan mutabakatlara rağmen, sınır hattında hala YPG’lilerin bulunduğunu söylemişti. Türk askerlerine SDG’nin çekildiği yerlerde bazı Suriyeli Kürt unsurlar tarafından saldırıların olduğunu belirten Erdoğan Türkiye’nin bu saldırılara “seyirci kalmayacağını” söylemişti.
BM: “Operasyonda 92 sivil öldü”
Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekatta bugüne kadar 92 sivilin öldüğünü belirtti. BM İnsan Hakları Dairesi Sözcüsü Rupert Colville, bu sayının 5 Kasım tarihine kadar doğrulanmış vakalara dayandığını söyledi.
Bu arada Cuma günü, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin destek verdiği savaşçılar tarafından kontrol edilen Rai kasabasında polis karakolu yakınlarında bir kişinin bomba yüklü aracı infilak ettirdiği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre patlamada 3 kişi öldü.
“IŞİD mensuplarını iade haftaya başlayacak”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yakalanan IŞİD savaşçılarının vatandaşlıkları iptal edilmiş olsa da olmasa da geldikleri ülkelere gönderileceklerini söylemişti. Süleyman Soylu, iadelerin önümüzdeki hafta Pazartesi’den itibaren başlayacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Soylu, önceki açıklamasında Türkiye’nin yabancı IŞİD mensupları için otel olmadığını söylemişti.
Süleyman Soylu Türkiye’nin Suriye operasyonu sırasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 287 IŞİD mensubunun yakalandığını belirtti.
“Suriye görüşmeleri beklenenden daha iyi geçti”
Birleşmiş Milletler temsilcisi de, bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yapılan Suriye barış görüşmelerinin beklenenden daha iyi geçtiğini söyledi. Delegelerse Suriye’de iç savaşın iki tarafını biraraya getiren görüşmelerde tokalaşma olmadığını ve görüşmenin soğuk bir havada geçtiğini aktardı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat hükümetinin temsilcileri ve muhalefetin temsilcileri sekiz buçuk yıldır devam eden Suriye iç savaşına siyasi çözüme yönelik hazırlanması planlanan yeni anayasayı görüşmek üzere Cenevre’de biraraya geldi.
Görüşmelere ilişkin beklentiler, Şam ve müttefiki İran ve Rusya’nın sahada elde ettiği kazanımlarla taviz vermeyeceği algısı sebebiyle düşüktü. Görüşmelerin zaman zaman zorlu geçtiğini söyleyen Birleşmiş Milletler temsilcisi Geir Pederson, hükümet, muhalefet ve sivil toplumdan delegelerin profesyonel bir şekilde davrandığını belirtti. Görüşmelerin ikinci turu 25 Kasım’da yapılacak.
BM temsilcisi, “Bu tür görüşmeler bazen çok acı verici oluyor. Diğer tarafın savunduğu görüşleri dinlemek cesaret ister” ifadelerini kullandı, görüşmelerin pek çok kişinin beklediğinden daha iyi geçtiğini söyledi.
Esat hükümeti temsilcileri görüşmelerin bir sonraki turunun Suriye’nin başkenti Şam’da yapılmasını istemiş ancak muhalefet bu fikre direnmişti.
Cenevre’deki görüşmelerin amacı Suriye’de seçimlerin önünü açabilecek yeni bir anayasanın hazırlanması. Ancak komisyonun hangi isimlerden oluşacağına ilişkin uzun süren tartışmalar sebebiyle komisyonun kurulması yaklaşık 2 yıl sürdü.
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