‘Türk-Rus Devriyesinde Bir Gösterici Ezilerek Öldü’ İddiası

Devriye görevinin amacı Türkiye’nin, ABD’nin müttefiki olan SDG savaşçılarının, Amerika’nın bölgeden askerlerini çekmesinin ardından, bölgeyi boşalttığından emin olunmasını sağlamak. Rusya ve ABD ile ayrı ayrı varılan anlaşmalar sonucu, Türkiye kendisine yönelik güvenlik tehdidi olarak nitelediği YPG’ye karşı başlattığı operasyonu durdurmuştu.

Suriye iç savaşındaki gelişmeleri takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, protestocunun Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında bulunan Sarmasakh köyünde Ruslar’la varılan mutabakat kapsamında üçüncü kez ortak devriye görevi icra eden TSK’ya ait askeri araç tarafından ezildiğini söyledi.

İddiaya göre, askeri aracın ezdiği kişi Türk-Rus konvoyuna ayakkabı ve taş atan bölge sakinleri arasındaydı. Türk askerlerinin göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı da gelen bilgiler arasında. SDG denetmindeki bölgelerde faaliyet gösteren Rojava Bilgi Merkezi adlı gruba göre 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye ve Rusya’nın ortak devriye görevi sırasında TSK’ya ait askeri aracın ezdiği Suriyeli bir göstericinin öldüğünü iddia etti.

Cuma günü sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde Türk-Rus askeri araçlarının peşinden koşan ve araçlara taş atan bir grup görülüyor. Görüntülerde bir kişinin araçlardan birinin üzerine çıkmaya çalıştığı ve sonrasında da araç etrafındaki grubun bağırmaya başladığı duyuluyor. Bir başka görüntüde de kadın ve çocukların zırhlı araçları bir mezarlık yakınlarından geçerken taşladıkları görülüyor.

Olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya’dan bir açıklama gelmedi. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin Fırat Nehri’nin doğusunda Kamışlı ve Derik arasındaki bölgede devriye gezdiğini belirtti. Devriye görevlerinin havadan drone ile desteklendiği kaydedildi ancak başka ayrıntı verilmedi.

Önemli kısmını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Türk askerlerinin Derik’te protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale ettiğini ve 10 kişinin yaralandığını savundu. Bu kasaba, SDG ve ABD askerlerinin kontrolunda ancak Türk askeri araçlarının devriye sırasında oradan geçtiği belirtiliyor.