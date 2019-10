Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı

“Karşılıklı ekonomik ilişkiler her iki devleti ve milleti birbirine bağlıyor”

İki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ilişkilerin hacmine de dikkat çeken Prof. Dr. Turan, “Karşılıklı ekonomik ilişkiler her iki devleti ve milleti birbirine bağlıyor. Çok sayıda Türk vatandaşı Rusya’da çalışıyor. Binlerce Rus turistin tercih ettiği ülke Türkiye. Yine binlerce Rus’un yerleştiği ülke Türkiye. Dolayısıyla iki devlet ve millet bugün birbirine her zamankinden daha yakın. Her zamankinden fazla beraber yürümeye mecbur durumunda” şeklinde konuştu.

Türkler ve Ruslar arasındaki ilişkilerin kültürel alanda da güçlü olduğuna değinen Prof. Dr. Turan, Türklerin Dostoyevski, Puşkin gibi önemli Rus yazarları takip ettiği, benzer şekilde bir dönem Sovyet dünyasında en çok okunan kitaplardan birisinin Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Turan, sözlerini düzenlenen etkinliğin Türk-Rus ilişkilerinin geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi olumlu seyretmesine katkı sunması temennisiyle tamamladı.

Prof. Dr. Faruk Birtek ise konuşmasında kıymetli çalışmalarıyla tanınan Türk ve Rus akademisyenleri bir araya getiren benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türk ve Rus toplumlarının ayrılmaz bir biçimde birbirlerine bağlı olduğu dile getiren Prof. Dr. Birtek, özellikle Türk siyasi tarihi ile diplomasi tarihinin Rusya ile ilişkiler dâhil edilmeden anlaşılamayacağını ifade etti. Türklerin Ruslarla birlikteliğini anlaşamayan Katolik çiftlere benzeten Prof. Dr. Birtek, sürekli kavgalar olsa da iki ülke açısından ayrılığın söz konusu olamayacağını belirtti. Rusya’nın, sahip olduğu kültürel zenginlikten dolayı da iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birtek, Rus kültürünün Kaliningrand’dan Viladivostak’a kadar Rus olmayan halklarla birlikte yaklaşık 200 milyon kişiyi içine alan geniş bir coğrafyada çok iyi bilinen Puşkin gibi değerler oluşturduğunu, benzer şekilde l9. Yüzyıl klasik müziğine, mimarisine hatırı sayılır katkılar verdiğini dile getirdi.