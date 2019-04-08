Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat, Rusya'ya ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda, Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, "Rusya ile yoğunlaşan ilişkilerimizin, ekonomimize ve iş dünyamıza da olumlu yansımaları oldu. 1990'lardan itibaren ekonomik ve ticari ilişkiler Türk-Rus iş birliğinin adeta lokomotifi oldu. Bugün de sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek ekonomik gerek kültürel alanlarda etraflıca heyetler arası görüşmeleri ele aldık." diye konuştu. Türk-Rus iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelme fikrinin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile üstünde durdukları bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Böylelikle hem iş dünyamızın görüşlerini dinlemek hem en üst düzeyde siyasi desteğimizi teyit etmek istedik. Bugün Rusya'da yaklaşık bin 300 Türk girişimci bulunuyor. Yaklaşık bin 300 Türk girişimcinin Rusya'da bulunması, aramızdaki iş dünyasının sorunları noktasında da önem arz ediyor. Sorunlarınızı tespit etmek ve bunlara çözümler üretmek için ilgili tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgilerini paylaştı.

Rusya'nın, Türkiye'nin ticari ortakları arasında üçüncü sırada olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Ticaret hacmimiz 2018 yılında yüzde 15 gibi ciddi bir artışla 26 milyar dolara ulaştı ancak bu rakam halen 100 milyar dolarlık hedefimizin gerisinde. Özellikle işlenmiş tarım ürünleri, ilaç, kozmetik, otomotiv yan sanayi ürünleri, hazır giyim, inşaat malzemeleri, makine ve mobilya gibi ürünlerde Rusya'nın önemli miktarda ithalatı bulunuyor. Ülkemiz ise bu sektörlerde dünyaya kaliteli ve uygun fiyatlı ürün arz ediyor. Fakat bu ürünlerde bile Rusya'ya ihracatımız olması gerekenin çok altında seyrediyor. Amacımız dengeli bir ticaret yapısıyla değerli dostumla hedef olarak belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni yollar bulmaktır. Zira bugünkü toplantının da ana temasını bu oluşturuyor. Tüm bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat, Rusya'ya ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesidir. Rus makamlarından başta ulaştırma ve vize konuları olmak üzere aynı yöndedir."

- "Rus hükümetinin daha fazla destek vereceğine inanıyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari ilişkilerin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanması talebini dile getirerek, "Türk müteahhitleri 1990'lı yıllardan itibaren Rusya'daki proje portföylerini giderek zenginleştiriyor. Firmalarımız şimdiye kadar 73 milyar dolar tutarında bin 961 proje üstlendiler. Diğer taraftan Türk müteşebbislerinin Rusya ekonomisinin hemen her sektöründe önemli yatırımları mevcut. 10 milyar dolar tutarında sermayeye sahip bin 500'den fazla Türk şirketi burada istihdam ve refaha ayrıca katkı sunuyor. Rusya'nın geleceğine güvenerek yatırım yapan firmalarımıza Rus hükümetinin daha fazla destek vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Benzer şekilde Rusya'nın da Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu anlatan Erdoğan, "Özellikle petrokimya ve ileri teknoloji alanlarında Rus firmaları Türk ekonomisine ciddi katma değer sunuyor. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus iş adamlarına tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu şirketleri özelikle küresel sermayeli firmalar veya Rus firmaları olarak değil, kendi şirketlerimiz olarak kabul ettiğimizi de bilmenizi istiyorum." dedi.