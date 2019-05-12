HABER

Türk Rus Klasik Müzik Festivali ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türk Rus Klasik Müzik Festivali ilgi gördü

Antalya'da düzenlenen Türk Rus Klasik Müzik Festivali sona erdi.

Organizasyonu düzenleyen Barut Hotels'den yapılan açıklamaya göre, Side Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, keman virtüözü ve orkestra şefi Vladimir Spivakov'un genel sanat yönetmenliğini yaptığı festival, 4 gün boyunca yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türk Besteci Nevit Kodallı ve Rus Besteci Şostakoviç'in "İki dost ülkenin bestecileri" konseriyle başlayan festivalde, Soprano Anna Aglatova da opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirdi. Konser sonunda ise dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart'ın 12.Piyano Konçertosu'nda solist olarak sahneye çıktı.

Astor Piazzolla'nın eserlerinden oluşan "Piazzolla-Gala" başlıklı kapanış konseri de Side Antik Tiyatrosu'nu dolduran sanatseverleri hayran bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vladimir Spivakov, 40. yılını kutlayan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile son yıllarda gerçekleştirdikleri en heyecan verici konsere imza attıklarını belirtti.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Spivakov, "Sadece dinleyici için değil, bizim için de çok keyifliydi. Sizinle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bu hatırayı uzun süre kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Festivalde ayrıca Rusya'nın en başarılı flüt sanatçılarından Sergey Zhuravel de sahne aldı.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
İklim değişikliği: Bilim insanları radikal yöntemler deneyecekİklim değişikliği: Bilim insanları radikal yöntemler deneyecek
İzmir’de gerçek sınav provasıİzmir’de gerçek sınav provası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
klasik müzik Side Antik Tiyatrosu Türk Rus Klasik Müzik Festivali

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.