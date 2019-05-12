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Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

ANTALYA Side Antik Tiyatrosu'nda bu yıl ilki düzenlenen Türk Rus Klasik Müzik Festivali, 'Piazzolla-Gala' başlıklı kapanış konseriyle sona erdi.

Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanış

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Side Antik Tiyatrosu'nda bu yıl ilki düzenlenen Türk Rus Klasik Müzik Festivali, 'Piazzolla-Gala' başlıklı kapanış konseriyle sona erdi. Festivalde, dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say da sahne alırken Türk besteci Nevit Kodallı'nın eserleri de seslendirildi.
Piazzola-Gala başlıklı kapanış konserinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası solistlerine festivalin genel sanat yönetmeni olan ve günümüzün en büyük keman sanatçıları arasında yer alan Şef Vladimir Spivakov ile akordeon sanatçısı Nikita Vlasov eşlik etti. Astor Piazzolla'nın eşsiz eserlerinden oluşan kapanış konseri, Side Antik Tiyatrosu'nu dolduran sanatseverleri hayran bıraktı.
'EN HEYECAN VERİCİ KONSER'
Vladimir Spivakov, festivalin daimi orkestrası olan ve bu yıl 40'ncı yılını kutlayan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile son yıllarda gerçekleştirdikleri en heyecan verici konsere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi: "Türk Rus Müzik Festivali sadece sizin için değil, bizim için de çok keyifliydi. Sizinle üç gün birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bu hatırayı uzun süre kalbimizde taşıyacağız. Size, çocuklarınıza ve ailenize sağlık ve mutluluk, ülkenize de refah dolu günler diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere."
FAZIL SAY YOĞUN ALKIŞ ÜZERİNE SAHNEYE 2 KEZ ÇIKTI
Türk Rus Klasik Müzik Festivali'nin 8 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen ilk konserinde ise 'İki Dost Ülkenin Bestecileri', Türk besteci Nevit Kodallı ve Rus besteci Şostakoviç eserleri seslendirildi. Ardından Soprano Anna Aglatova, opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirdi. Avrupa'da 'Cecilia Bartoli'nin kız kardeşi' olarak anılan genç sanatçının solistlik becerisi alkışlarla ödüllendirildi. Konserin sonunda dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart'ın '12. Piyano Konçertosu'nda solist olarak sahneye çıktı. Antik tiyatroyu dolduran yerli yabancı sanatseverlerin hayranlıkla izlediği Say, yoğun ilgi ve alkışa cevaben sahneye yeniden çıktı ve Aşık Veysel'in ezgilerine yer verdiği 'Kara Toprak' parçasını, özel bir kolajla 'İzmir Marşı'na bağladı. Tiyatroyu dolduran sanatseverler, bu eşsiz doğaçlamayı dakikalarca ve ayakta alkışladı.
Türk Rus Klasik Müzik Festivali'nin 9 Mayıs Perşembe akşamki ikinci konserinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, Spivakov'u şef ve solist olarak Vivaldi 'Keman Konçertosu' eşliğinde ağırladı. Sonrasında da Spivakov idaresinde, Rusya'nın en başarılı flüt sanatçılarından Sergey Zhuravel'e Vivaldi'nin 'Flüt Konçertosu'nda eşlik etti. Topluluk konserini, Spivakov idaresinde seslendirdiği Boccherini ve Çaykovski eserleriyle tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanışTürk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanışTürk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanışTürk-Rus Klasik Müzik Festivali'ne antik tiyatroda muhteşem kapanış

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