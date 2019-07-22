Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Rus Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Vladimir Bölgesi Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, konuyla ilgili olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi ve yapılan toplantıda Moskova'nın Vladimir eyaletinde kurulacak olan Türk-Rus Ortak Üniversitesinin temelleri atıldı. Rusya’da üst düzey yöneticileri yetiştiren RANEPA, Türk bürokratları (kaymakam, hakim, savcı, hesap uzmanı gibi) için eğitim programları düzenleyecek. Türk-Rus devlet yönetimi ve milli ekonomik kaynakların güvenliği konusunda eğitimler verecek.

'DEVLET VE TOPLUM DÜZEYİNDE İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR'

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Sayın Talat Enveroviç Çetin ile 18 Haziran 2019 tarihinde bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği protokolüne olan bağlılığımızı, kararlılığımızı ve bundan sonraki süreci ısrarlı bir şekilde takip edeceğimizi göstermek bakımından, benim öncelikle Rusya’daki akademiye bir ziyaretim gerçekleşecekti. Belli nedenlerle bunu yapamadık fakat kıymetli Rektörümüz Türkiye'ye geldi. Bu ilişkiler daha ziyade akademik çerçeve içinde gelişirken, bizim Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi ile yaptığımız bu işbirliği, bunun ötesinde bir anlama da sahip olacak. Sadece bilimsel ve teknolojik bir işbirliği olmanın ötesinde; bu coğrafyanın en kadim milletleri olan Türkler ve Ruslar arasında, tarihte zaten var olan sosyal, kültürel, siyasi ve sağlam ilişkileri daha güçlü ve sağlam bir zemine oturtmak bakımından da bir işleve sahip olacak. Tarihte ilişkileri olan milletler, yakın tarihte ne yazık ki gerekli işbirliği ilişkisi içinde olamamıştır. Bunun artık hem Türkler hem Ruslar farkına varmıştır. Devlet düzeyinde ve toplum düzeyinde bu ilişkiler güçlendirilmektedir. Elbette bizim Rusya ile Türkiye arasında ticari münasebetlerimiz her geçen gün artıyor, turizm karşılıklı olarak gelişiyor. Dünyada esas itibariyle sağlam temellere dayanan bir ilişki kurabilmek için, bu ilişkileri değerler üzerinde kurmak önem kazanmaktadır. Sadece karşılıklı çıkarlara dayalı kurulan ilişkiler, tarihsel süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. Ancak hakikati ve adaleti esas alan ve insana bu perspektiften yaklaşan bir değerler sistemi içinde işbirliğimizi tesis edersek, iki ülkede refahın ve gelişmenin de artmasına bir katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Rusya arasında son zamandaki olumlu gelişmeler, inşallah üniversiteler arasında kurulan bu işbirliği ile kuvvetli bir esasa dayanmış olacak" dedi.