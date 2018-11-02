Türk-Rus Toplumsal Forumu Antalya'da başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 4'üncü toplantısı Antalya'da başladı. Dönemin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in 2010 yılındaki ziyaretinin ardından kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 4'üncü toplantısı, Antalya'da Rixos Downtown Otel'de başladı. Toplantıya Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, forumun komite başkanları katıldı. VİZESİZ SEYAHAT 2 gün sürecek forumun açılış konuşmasını yapan Ahmet Berat Çonkar, forumun iki ülke halkları arasında verimli bir diyalog ve işbirliği ortamı sağladığını söyledi. 10 komitenin Türkiye Rusya- ilişkilerine katkı sunduğunu belirten Çonkar, "2014 yılından beri Toplumsal Forum toplumları birbirine yakınlaştıracak zemini oluşturmaktadır. Avrasya'da iki önemli devletin temsilcileriyiz. İki topluluk arasında komşuluk ilişkileri çok önemli. 20 yılda komşuluk hukukunun gerekliliğini daha verimli şekilde hayata geçirdik. Birçok alanda işbirliğimiz var. Türkiye ile Rusya arasında görüş farklılıkları da var. Bunları yapıcı şekilde ele alıyoruz. Yol kazaları ve sabotaja karşı ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtmalıyız. Yeniden vizesiz seyahate dönülmesi gerekliliğini inanıyoruz" diye konuştu. 4.7 MİLYON RUS TÜRKİYE'YE GELDİ Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, ilişkilerin güçlenmesinin önemli yatırımlarda işbirliği yapılmasını sağladığını söyledi. Bu yıl bugüne kadar 4.7 milyon Rusun Türkiye'ye geldiğini belirten Mitrofanova, dostane ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi. RUSLAR ANTALYA'YI İKİNCİ VATANI GÖRÜYOR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de forumun geleceğe yönelik önemli adımlar atılmasına imkan sağladığını söyledi. Turizm sektörünün ülkeler arası işbirliğini, istemeden de olsa yaşanan bazı sıkıntıları gideren bir unsur olduğuna dikkati çeken Türel, "Turizmde her geçen yıl artan potansiyelimiz var. Rus vatandaşların Antalya'yı ikinci vatan olarak görmesi ülkeler arasındaki işbirliğinin sonucudur. 2019 yılı karşılıklı Türk- Rus ilişkileri yılı olarak belirlendi. Türkiye'nin ve Rusya ilişkilerinin güçlenmesi bizim için önem arz ediyor. Bu dostluğa en güç zamanlarda gölge düşürmedik. Antalya'nın bu dostlukta çok önemli yer tuttuğuna inanıyoruz" diye konuştu. 100 ÜLKEDEN 14 MİLYON TURİST Menderes Türel, Antalya'da turizmde tüm zamanların rekorlarının kırılacağı dönemi yaşadıklarını söyledi. Türel, "Rus turistlerin en çok geldiği sene bu yıl olacak. 100'ün üzerinden ülkeden 14 milyon misafir ağırlayacağız. Turizm kenti olarak yatırımlarımızın karşılığını görmek bizi memnun ediyor. Antalya, Rusya nezdinde de çok farklı konumda" dedi. 'İLİŞKİLER BOZULDUĞUNDA TURİZM VE DOMATES ZARAR GÖRÜYOR' Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ise Antalya'nın Türkiye Rusya ilişkilerinin barometresi olduğunu aktardı. Erkhov, "Aramız kötü olduğunda turizm ve domatesler zarar görüyor. İyi olduğunda Rusya'dan Antalya'ya akın oluyor. Çok önemli projeler hayata geçirdik ancak birçok proje maalesef kağıt üzerinde kaldı" dedi. Forum, komite üyelerinin çalışmalarıyla devam ediyor.



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