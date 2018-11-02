Türk-Rus Toplumsal Forumu Antalya'da başladı (2)

RUSLARLA 100 BİNDEN FAZLA EVLİLİK

Antalya'daki '4'üncü Türk-Rus Toplumsal Forumu'nda, eş başkanlar, basın toplantısı düzenledi. Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, geniş bir Rus heyetini Antalya'da ağırladıklarını söyledi. Antalya'nın, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde en önemli kent haline dönüştüğünü dile getiren Çonkar, "100 binden fazla evlilik, 500 bin fazla nüfusun oluştuğu ortamda birbirimizi yakından tanımamız, çok büyük önem arz ediyor. Son dönemde ilişkilerimizde mesafeler kat ettik. Siyasi iradeden güç alarak, ekonomik, enerji ve turizmde önemli projelere imza atıyoruz" diye konuştu.

2020 DOSTLUK ANLAŞMASININ YIL DÖNÜMÜ

Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova da temel önceliğin gençler olması gerektiğini söyledi. Rusya'daki 'yeni kuşak programı' sayesinde her yıl binden fazla genci ülkelerine davet ettiklerini belirten Mitrofanova, bu gençlere ülkelerini tanıttıklarını aktardı. Mitrofanova, "Gençlerimizin karşılıklı ziyaretlerini arzu ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıl önemli etkinlikler düzenleyeceğiz. 2020 yılında, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız" dedi.

SURİYE'DE EN FAZLA KONUŞULAN YABANCI DİL RUSÇA

Mitrofanova, Suriye'de silahların susmasının en önemli konu olduğunu belirterek, "Suriye'de insani yardımda gıdanın gönderilmesi önemli ama hayat bundan ibaret değil. Eğitimin devam etmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye'de konuşulan birinci yabancı dil Rusça, biz burada yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ders kitaplarımızı gönderiyoruz. Yerli personelimiz burada halen çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

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