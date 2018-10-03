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Türk Sağlık-Sen: Şifa veren eller hayatlarından endişe duyuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

TÜRK  Sağlık-Sen  Kayseri Şube Başkanı  Kamil Ünal, Doktor Fikret Hacıosman'ın  İstanbul’da hastanede odasında eski bir hastası tarafından  öldürülmesini kınadı.

KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Doktor Fikret Hacıosman'ın İstanbul’da hastanede odasında eski bir hastası tarafından öldürülmesini kınadı. Ünal, ''Türk Sağlık- Sen olarak defalarca önlemler acil olarak alınmalı, sağlıkta şiddet cinayete dönüştü diyerek, uyarılarda bulunmuştuk. Bu vahşet düzeni gerekli önlemler ve ağır yaptırımlar olmaz ise sürüp gidecek'' dedi.
Yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen olayı kınayan ve öldürülen doktor Fikret Hacıosmanoğlu'nun acısını paylaştıklarını belirten Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, ''Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi geçmişte yaşanan vahşetler de birkaç gün kınama ve taziye mesajları ile geçiştirilip unutulanlar kervanına katıldı. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet sadece televizyonlarda verildiği zaman saldırganların tutuklandığı tuhaf bir adalet anlayışı hakim olmasaydı bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Bir doktorumuzu daha bir cinayete kurban verdik. İlk olmadı ne yazık ki böyle devam ederse son da olmayacak. Bu vahşet düzeni gerekli önlemler ve ağır yaptırımlar olmaz ise sürüp gidecek. Çözüm için geç kalınmıştır. Şifa veren eller kendi hayatlarından her gün endişe duymaktan yoruldular. Bunun düzeltilmesini istiyorlar. Biz de onların sesi oluyor ve 'bu çağrıya kulak verin' diyoruz. Bir kez daha bugün hayatını kaybeden doktorumuzu rahmetle anıyor, ailesine sabır sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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