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Türk Sağlık-Sen’den ’Çalışma barışı’ vurgusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu son zamanlarda Manisa’ya kazandırılan iki yeni hastanenin hem fiziksel hem de donanımsal olarak Manisa’ya çok yakıştığını ancak kurum idarecileri tarafından çalışma barışını bozacak bazı uygulamalarla çalışanların moral ve motivasyonlarının düşürüldüğünü öne sürdü.Kısa bir süre önce hizmete açılan Merkezefendi Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve diğer sağlık kurumları ile birlikte sağlık alanında Manisa’ya yakışır kurumlar kazandırıldığına dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “Türk Sağlık-Sen olarak her zaman tıbbi donanımları ile beraber faaliyete geçen bu güzel yatırımların ve hizmetlerin destekçisiyiz ve desteklemeye devam edeceğiz.

Türk Sağlık-Sen’den ’Çalışma barışı’ vurgusu

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu son zamanlarda Manisa’ya kazandırılan iki yeni hastanenin hem fiziksel hem de donanımsal olarak Manisa’ya çok yakıştığını ancak kurum idarecileri tarafından çalışma barışını bozacak bazı uygulamalarla çalışanların moral ve motivasyonlarının düşürüldüğünü öne sürdü.
Kısa bir süre önce hizmete açılan Merkezefendi Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve diğer sağlık kurumları ile birlikte sağlık alanında Manisa’ya yakışır kurumlar kazandırıldığına dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “Türk Sağlık-Sen olarak her zaman tıbbi donanımları ile beraber faaliyete geçen bu güzel yatırımların ve hizmetlerin destekçisiyiz ve desteklemeye devam edeceğiz. Muhtelif zamanlarda kurumlarımızda yapılan ziyaretlerimizde sağlık çalışanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde ne yazık ki aynı memnuniyeti göremiyoruz. Bizler bu nezih kurumlarda çalışma barışı içerisinde hastalarımıza ve Manisa halkına en iyi hizmeti vermeyi amaç edinirken Merkezefendi Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi gibi kurumlarda bazı idareciler tarafından zaman zaman çalışanların makam odalarına çağrılıp sendikal tercihleri ve sendika üyeliğinin sorgulandığı ve görev yerlerinin değiştirilmesi gibi çalışma barışını bozacak şekilde tehdit edici duyumlar alınmaktadır. Türk Sağlık-Sen olarak bu olaylar hiç tasvip etmediğimiz ve şiddetle kınadığımız bir durumdur" dedi.
İdarecilere çağrıda bulunan Dağlıoğlu, “İdarecilerimiz, çalışanlarının sendikal tercihleri ve yer değişikliği gibi çalışma barışını bozacak işlemlerle vakit kaybetmektense arkadaşlarımızın moral ve motivasyon içerisinde en iyi hizmet vermelerine, bu konularda birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yapılmasına odaklanmalıdırlar. Başta Şehir Hastanemiz olmak üzere çalışan personele yapılan bu baskılar neticesinde personelimizde oluşan moral ve motivasyon kaybından dolayı bizlere tayin isteme, mesleğinden istifa etme ve emeklilik gibi talepler gündeme gelmektedir. İdarecilerimizin sendikal tercihleri kendi takdirleridir. Ancak bu idarecilerin aynı zamanda sendika yönetiminde ve kurumlarında sendika temsilcisi olarak çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa sebep olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır" diye konuştu.

“İlkemiz mutlu çalışan, mutlu Türkiye”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her söyleminde birlik ve beraberlik mesajları verirken, devlet kurumlarında ehliyet ve liyakat vurgusu yaparken kurumlarda bu denli sendikal ayrımcılığa bir anlam veremediklerini kaydeden Dağlıoğlu şunları söyledi:
"Buradan idarecilere çağrımız yapılan hatalardan bir an önce dönmeleri ve kurumlarda çalışma barışını bozacak eylemlerden kaçınmalarıdır. Bizim önceliğimiz sağlık çalışanlarının barış ve huzur içerisinde iş yerlerine gelmeleri hizmetlerini en iyi şekilde yaparak evlerine mutlu bir şekilde dönmeleridir. Çünkü bizim ilkemiz mutlu çalışan mutlu Türkiye’dir.”

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