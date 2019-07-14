HABER

Türk sağlıkçılar, Tanzanya’da 5 bin hastayı tedavi edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da 5 bin hastayı tedavi edecek.Afrika’nın birçok bölgesine giderek çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), bu kez Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da ağız ve diş sağlığına yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak için harekete geçti.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da 5 bin hastayı tedavi edecek.
Afrika’nın birçok bölgesine giderek çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), bu kez Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da ağız ve diş sağlığına yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak için harekete geçti. Dernek bünyesindeki doktor ve sağlık personellerinden oluşan 10 kişilik ekip, sağlık organizasyonu kapsamında Tanzanya’ya gitti.

Hedef 5 bin hastaya ulaşmak
Tanzanya’ya gerçekleştirilecek sağlık organizasyonuna ilişkin Tanzanya’ya gitmek üzere geldikleri İstanbul Havalimanı’nda projeye yönelik değerlendirmede bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Kurucu Başkanı Bilgehan Güntekin, “Bugün sağlık ekibimizi Tanzanya Darüsselam’a yolluyoruz. Bu kez sadece diş hekimliği ve ağız sağlığıyla ilgili bir organizasyon. 10 kişilik bir ekip gidiyor. Bunlar içerisinde 6 tane diş hekimi uzman arkadaşlarımız var. Endodonti, Pedodonti, diş radyolojisi ve implantoloji üzerine orada Muhumbili Üniversitesi’yle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaklar. Aynı zamanda Morogoro bölgesinde saha taraması hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapacaklar. 28 Temmuz’da döneceğiz. Seyahatimiz 14 gün sürecek. 5 bine yakın hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bize destek olan TİKA’ya ve Tanzanya Büyükelçiliğimize de özellikle teşekkürlerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.
10 kişiden oluşan sağlık ekibi beraberindeki sağlık malzemeleriyle birlikte 14 gün sürecek sağlık organizasyonu için Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’a hareket etti. Dernek Eylül ve Kasım aylarında ise Etiyopya’ya da sağlık organizasyonları düzenleyecek.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Yolun ortasına yatan köpek trafiği felç ettiYolun ortasına yatan köpek trafiği felç etti
Mezitli Belediyesi'nden deniz kaplumbağası hassasiyetiMezitli Belediyesi'nden deniz kaplumbağası hassasiyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.