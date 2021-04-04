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  4. Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

04.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midilli Adası'nın kuzeyinde yaklaşık 25 kişilik düzensiz göçmen grubunun bulunduğu botu Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurları müdahale etti. Botta çocukların da bulunduğu öğrenildi. O anlar insansız hava aracı ile görüntülendi.

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Yunan unsurlarının 2 gün önce, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

TEHLİKELİ MANEVRALARLA GERİ İTMEYE ÇALIŞTILAR

Görüntüde, Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

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TÜRK SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI KURTARDI

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

DHA

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Türkiye Yunanistan

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