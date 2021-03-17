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Türk Sahil Güvenliğini gören göçmenlerden alkışlarla Türkiye sevinci

17.03.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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Türk Sahil Güvenliğini gören göçmenlerden alkışlarla Türkiye sevinci

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 can salı içerisindeki 158 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 can salı içerisindeki 158 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin paylaştığı kurtarma görüntülerinde göçmenlerin alkışlarla "Türkiye” diye bağırarak yaşadıkları sevinç görülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mart saat 19.50’de, Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salı içerisindeki 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

“Sizi gördük daha iyi olduk”
Sahil Güvenlik ekipleri ise kurtarma anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören can salı içerisindeki göçmenler, alkışlarla "Türkiye” diye bağırarak sevinçlerini gösterirlerken, göçmenlerden birisinin “Yunan sularından alıp, bizi burada bırakıp kaçtılar” demesi de kayıtlarda yer aldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik personeli, ‘Sağlık durumu kötü olan var mı?” diye sorarken, göçmenlerden birisinin, “Sizi gördük daha iyi olduk” diye cevap verdiği görüldü. Personelin, “Tamam ben buradayım, hepinizi alacağız” sözleri ise yine göçmenler tarafından alkışlarla karşılandı.
Öte yandan, yasa dışı yollardan Türkiye’yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı.

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