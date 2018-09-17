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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde 8'i çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde 8'i çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmeni arama çalışmaları sürüyor.


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düzensiz göçmen göçmen Muğla Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı

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