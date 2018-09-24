Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Zeki Müren anılıyor!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, Zeki Müren'in aramızdan ayrılalı bugün 22 yıl oldu. Sanat Güneşi'miz Zeki Müren, ölüm yıldömünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Şair Arkadaş Zekai Özger'in dizeleriyle Sanat Güneş'imizi anıyoruz: "bir gün elbette zeki müreni seviceksiniz / (zeki müreni seviniz)" İşte fotoğraflarla Müren ve hayat hikayesi...

Zeki Müren'in az bilinen fotoğrafları

1 / 15 Yalnız muazzam sesi ve şarkıları değil, kostümleriyle de bir ikondu Zeki Müren. Tek kanal dönemlerinde toplumsal cinsiyet kalıplarını yıktı. Kadın gibi değil, erkek gibi değil, kendi gibi giyindi. Kimsenin cesaret edemeyeceği şeyler yaptı.

2 / 15 Hem bu kalıplarla mücadele etti, hem de her kesimden hayranlık kazanmayı başardı. Müziğin ve gösterinin ihtişamını yansıtmayı başardı. Kendi olmaktan hiç vazgeçmedi. Sanat Güneşi’mizdi…

3 / 15 Hayatı boyunca hiç evlenmedi. Yalnızdı yalnız olmasına, ama göstermedi. Cinsel yönelimi ile ilgili bir açıklama hiçbir zaman yapmadı. O hep Mesut Bahtiyar’dı. Müziğin “Paşa”sıydı…

4 / 15 Düzgün diksiyonu, tatlı dili, neşeli halleriyle içimizden biriydi. İyi yüreği, seyirciyle saygısıyla ayakta alkışladığımız muazzam bir ruhtu.

5 / 15 Sesi ve yorumuyla, 600’ü aşkın plak ve kaset doldurdu. 300’ü aşkın şarkı besteledi. Altın Plak Ödülü’nün ilk sahibi oldu. 1991’de ise “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı. 24 Eylül 1996’da TRT’de kendisi için düzenlenen bir tören sırasında kalp krizi geçirdi. Ve 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

6 / 15 Aramızdan ayrılalı 22 yıl oldu. Onun gibisi bir daha gelmedi. Sanat Güneşi’mizi özlemle ve saygıyla anıyoruz…

7 / 15 Şato Yazar Gazinosu sahibi Necdet Yazır'ın (sol 3) 1 Ocak 1966'da Zeki Müren'in programa başlaması nedeniyle verdiği davete Gazeteci Necdet Onur (solda), milletvekilleri Necip Mirkelamoğlu (sol 2), Mehmet Sait Reşa (sağ 3) ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Baytaş (sağ 2) katıldı. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )GÖRSEL

8 / 15 Zeki Müren 1 Ocak 1957'de Ankara Piyade Okulunda yedek subay öğrencisi olarak bulunduğu sırada yapılan bir röportajda görülüyor. (Arşiv) ( Mehmet Sürenkök - Anadolu Ajansı )

9 / 15

10 / 15

11 / 15 1

12 / 15 2

13 / 15 3

14 / 15 4