HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türk sanatçı İrfan Önürmen’in NFT'leri New York'ta sanatseverlerle buluşacak

Türk sanatçı İrfan Önürmen’in NFT'leri New York'ta sanatseverlerle buluşacak

09.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar özgün tekniğiyle sayısız sanat eserine can veren çağdaş sanatın öncülerinden ressam İrfan Önürmen, atını NFTulle vagonuna sürerek şimdi de NFT teknolojisini sanat dünyasıyla buluşturuyor. NFTulle adını verdiği yenilikçi dijital bir koleksiyon tasarlayarak Türkiye’de ilke imza atan Önürmen, projesinde yer verdiği 150 eşsiz NFT ile sanatseverlere kültürel semboller ve teknik boyutlar aracılığıyla sürekli değişen dünyanın hikâyesini aktarıyor.

Türk sanatçı İrfan Önürmen’in NFT'leri New York'ta sanatseverlerle buluşacak

Kripto dünyasında kısa zamanda büyüyen ve gelişen trende kayıtsız kalamayan ünlü ressam, sadece sanata değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekosistemine de büyük fayda sağlamayı amaçlıyor. Sanatçının çok boyutlu sanat eserlerinin ilk aşamasını meşhur tül çalışmalarını simgeleyen NFT’ler; Bitcoin ve Ethereum gibi takas edilebilen kripto para birimlerine kıyasla alıcılarına block zinciri dünyasında üst düzey ayrıcalık sunuyor. Önürmen’in NFT koleksiyonunun, projenin devamı niteliğinde yayımlanacak yeni NFT’ler arasında en değerli parçalar olacağı bilgisini alan sanatseverler, soluğu sanatçının dijital token platformunda yer alıyor ve ilk vagondan yer tutmak için adeta birbiriyle yarışıyor.

Figüratif tasarımlarıyla biçimsel sınıflandırmaya karşı çıkan İrfan Önürmen, bugüne kadar sergilediği heykeller, portreler ve insanın bilinçaltına odaklandığı resimlerinde insanlığın ruh halindeki varoluşun binbir farklı tonuna ve duygu durumuna değiniyor. Armory Show, Art Dubai (2012), PULSE New York (2013) ve Volta NY (2017)’de çalışmaları sergilenen İrfan Önürmen; kolaj, heykel ve resimden oluşan yapıtlarında kültürel ve toplumsal başkalaşımın insanlar üzerindeki etkilerini irdeleyerek postmodern resim stratejisi ortaya koyuyor. Önürmen, stratejisini gündelik hayattan izler taşıyan tül, kot pantolonu parçaları, danteller, gömlek yakaları ve gazete kâğıdı gibi farklı malzemeler kullanarak gerçekleştiriyor. Yapıtları günümüzde İstanbul Modern Müzesi, Selanik Çağdaş Sanatlar Müzesi, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Leon Black koleksiyonu başta olmak üzere pek çok özel ve kurum koleksiyonunda yer alan sanatçı, ressamlık dışında grafik tasarımı ve duvar resmi çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Çağdaş sanatçılar arasında NFT konusundaki ilk adımı atan İrfan Önürmen, kariyeri boyunca geliştirdiği kişisel kimlik ve insan deneyimi temalarına şimdi de dijital NFT’ler ile farklı bir bakış açısı kazandırarak yeni bir keşfin de olağanüstü başlangıcını temsil ediyor. İlk olarak 150 orijinal NFT ile çıktığı yolculukta çalışmalarına aralıksız devam eden başarılı sanatçı, NFT’lerini sanat çalışmaları üzerinden tek tek ve büyük bir özenle hazırlıyor.

image (5)

İrfan Önürmen’in 12 Mayıs’ta New York’ta C24 Gallery’de gerçekleşecek sanat sergisinde, NFTulle projesinde yer alan NFT’lerden bazılarının sergileneceği müjdesi, açıklanır açıklanmaz hayranlarında büyük yankı uyandırdı. Sergi sayesinde Önürmen’in imzasını taşıyan NFT’ler, dünyanın dört bir yanından gelen gerçek sanatseverlerle buluşturulacak. Sanatçının projesindeki NFT’lerin sergide 0.6 ETH’dan satışa sunulacağı ve bu NFT’lerin projenin devamı niteliğinde yayımlanacak yeni NFT’ler arasında en değerli tokenlar olacağı detayı, sanatseverlerin coşkusunu daha da arttırdı. Türkiye’de NFT’nin ilk öncüsü İrfan Önürmen’in NFTulle projesi için artık tüm nefesler tutuldu ve gözler, sabırsızlık ve heyecan içinde beklenen 12 Mayıs gününe odaklandı.

Linkte yer alan hesapları takip ederek NFTulle projesi ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

www.nftulle.com
instagram.com/nftulle
twitter.com/nftulle

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüklemiş olabilirsiniz! Bunu hemen kaldırınYüklemiş olabilirsiniz! Bunu hemen kaldırın
İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdiİğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi
Rusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen keseceklerRusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen kesecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

İlginizi Çekebilir

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.