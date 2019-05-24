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Türk sanatçılar Louvre Müzesi'nde sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Paris'te Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'ndaki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

PARİS (AA) - Türk sanatçılar, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergi açtı.

Türk sanatçıların eserlerini Fransa'da sergilemek amacıyla 2015'te kurulan Türk Sanatçılar Derneğinin (ACT) Başkanı Nazan Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu serginin amacının Türkiye’yi en güzel şekilde tanıtmak olduğunu vurguladı.

Söz konusu fuarda sergi açmak için birçok zor kriteri yerine getirmek gerektiğini anlatan Aktan, öncelikle eserlerin çok kaliteli olması gerektiğini belirtti.

Aktan, sergiye Türkiye'den gelen 11 sanatçıyla katıldıklarını söyledi. Türkiye'nin tanıtımı için bu sergiyi her yıl düzenlemek gerektiğini ifade eden Aktan, bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığından birkaç dönem destek aldıklarını vurguladı.

Aktan, sergiyi Avrupa’nın birçok kentinde de açacaklarını kaydetti.

Seramikten İstanbul ve Paris'in maketlerini yapan sanatçı Jale Gürcan da sanatı şehirler aracılığıyla icra ettiğini söyledi. Maketi Paris'in haritasını göze alarak ve tarihi Notre Dame Katedrali ortada olacak şekilde yaptığını ifade eden Gürcan, İstanbul maketinin ortasında ise Ayasofya'nınyer aldığını kaydetti. Gürcan, başka şehirlerin maketlerini de yapacağını ifade etti.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı etkinliğinde, Türk sanatçıların standı yoğun ilgi gördü.

Farklı ülkelerden yaklaşık 450 sanatçının katıldığı ve bin 700'den fazla eserin sergilendiği fuar, Louvre Müzesi'nin altındaki Carrousel du Louvre Sergi Salonu'nda 26 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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Louvre müzesi paris sergi Türk sanatçılar

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