Türk Sanatçılar Paris'te Art Shopping Fuarı'nda

Paris'in ünlü Louvre Müzesi'nde düzenlenen "24. Uluslararası Modern Sanat Fuarı- Art Shopping" dünyadan pek çok konuğun yanısıra, Türk sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yaptı. Carrousel Salonu'nda sergilenen fuara, resim, fotoğraf, heykel, dijital art ve sokak resmi dalında dünyanın dört köşesinden gelen 800 sanatçı, bin 700 eseriyle katıldı. Yaklaşık 10 yıldır aynı salonda düzenlenen Art Shopping Fuarı, artık modern sanat dünyasının uluslararası bir buluşma noktasına dönüştü. Sanatseverler, galeriler ve sanat koleksiyoncularıyla sanatçıları bir araya getiren fuar, on yılı aşkın süredir amatörlerin olduğu kadar sanat alıcılarının da yoğun ilgisini çekiyor. Fuar, sanat eserlerinin doğrudan sanatçılar tarafından alıcılarla buluşmasını ve ilk fiyattan satış yapabilmesini de sağlıyor. Art Shopping Direktörü Myriam Annonay-Castanet, "Çağdaş sanatın erişilebilir hale getirilmesi, büyük izleyici kitlelerinin sanatçılarla canlı olarak buluşması, duygu alışverişi yapabilmesi ve yeni sanatsal trendleri keşfetmesi amacını taşıyoruz" sözleriyle Art Shopping buluşmasını tanımlıyor.

Türkiye ve Fransa arasında sanat köprüsü Her yıl binlerce sanatseverin izlediği fuara Türkiye'den bu sene 11 sanatçı katıldı. Türk sanatçıların katılımını organize eden Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği'nin başkanı Nazan Aktan, amaçlarının Türkiye'den gelen sanatçıları Paris'te tanıtmak olduğunu dile getiriyor. Aktan, "Derneğimiz, Türkiye ile Fransa arasında bir dostluk derneği. Dolayısıyla bu fuarlara her yıl katılmaya çalışıyoruz. Bu tür bir uluslararası fuara bir sefer değil, sürekli katılmak önemli. Ve bunu bir dengede tutmaya çalışıyoruz. Bu sene 11 sanatçıyla geldik. Geçen sene 28 sanatçıyla katılmıştık. Bu şekilde yola devam ediyoruz ve aldığımız tepkilerden çok mutluyuz" dedi. Ülkeleri, halkları kültürlerarası diyalog ve sanat yoluyla yakınlaştırmak istediğini dile getiren Nazan Aktan, "Biliyorsunuz dünyada birçok tatsız şeyler oluyor. Ama bütün bu krizleri, sorunları, sanatla aşacağımıza inanıyorum. Buraya gelen sanatçılar dünyadan diğer sanatçılarla tanışıyor, kaynaşıyorlar. Buradan, Fransız sanatçıları Türkiye'ye göndereceğiz. Bu tür buluşmalar dünyanın geleceği için önemli" diye konuştu.