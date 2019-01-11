HABER

Türk sanatçılardan Londra'da karma sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 01:17 | Son Güncelleme

Ressam Devrim Erbil dahil 8 Türk sanatçının eserlerinin de bulunduğu sergi başkent Londra'da izlenime sunuldu

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da 8'i Türk 10 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.

Kentin güneyindeki Camberwell semtinde yer alan GX Gallery'de açılışı yapılan karma sergide ressamlar Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Meral Yıldız, Halit Demirel ve Yiğit Dündar, heykeltıraşlar Tuba Önder Demircioğlu ve Beste Alperat ile fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban'ın eserleri bulunuyor. Ayrıca Çerkes kökenli grafik sanatçısı Bashir Borlakov ile İtalyan ressam Thomas Frontini'nin eserleri de sergileniyor.

Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan galeri sahibi Şule Clair Altıntaş, bunun Londra'daki ilk sergileri olduğunu söyledi.

Türk sanatçıların yurt dışında yeterince temsil edilemediğini belirten Altıntaş, Türk sanatçıların müzelerde yer almadığını da gözlemlediğini dile getirdi.

Altıntaş, 10 sanatçıyı bir araya getiren serginin en önemli isminin ise Devrim Erbil olduğunu vurguladı.

Sanatçı Renk Erbil Martin de İngiltere'de 500 bin kişiyi bulan Türk nüfusu içinde yaratıcı beyinlerin giderek arttığını anlatarak, "Bizim dinamizmimiz çok farklı." dedi.

Ziyarete 5 Şubat'a kadar açık kalacak serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
FSM'de dehşet anları kamerada: Makas atarak takla atan otomobilden sağ kurtulduFSM'de dehşet anları kamerada: Makas atarak takla atan otomobilden sağ kurtuldu
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetlerBinali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Camberwell Devrim Erbil fotoğraf heykel ingiltere Londra resim sanat Ümit Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'de dehşet anları! Makas atarken takla attı

FSM'de dehşet anları kamerada!

Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.