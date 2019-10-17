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Türk sanatçılardan Napoli'deki müzeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

Türk sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sosyal medyada Türkiye'yi suçlayıcı paylaşımlar yapan Napoli'deki Casoria Çağdaş Sanat Müzesine bağışladıkları eserlerini çekme kararı aldı

Türk sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde paylaşımlar yapan İtalya'nın Napoli kentindeki çağdaş sanatlar müzesine tepki olarak, bağışladıkları eserlerini çekme kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, Napoli'deki Casoria Çağdaş Sanat Müzesi’nin 5 Temmuz-6 Ekim'de (CAM) düzenlediği sanat festivaline katılan ve bu kapsamda eserlerini müzeye bağışlayan 18 Türk sanatçı, söz konusu müzenin Facebook’taki hesabından Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Türk sanatçılar Filiz Hatipoğlu, Mümin Candaş, Sena Sengir, Birsen Çeken, Aynur Kaplan, Güzin Arısoy, Zehra Sengir, Aslı Özen, Gülay Birben, Orhan Zafer, Nurgül Ferahoğlu, Necati Seydi Ferahoğlu, Mehmet Hacıfettahoğlu, Dursun Boran Oran, Seval Sağlam, Nilgün Ayşecik Çevik, Mehmet Akif Orçan ve Gültekin Akengin, müze yöneticisi Antonio Manfredi’ye, müzenin hesabından 12 Ekim’de yapılan paylaşım nedeniyle, katıldıkları sanat festivali çerçevesinde bağışladıkları eserlerini bu müzeden çekme kararı aldıklarını bildirdi.

CAM'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda kendilerine, dolayısıyla da Türk milletine hem haksızlık yapıldığını hem de hakaret edildiğini belirten sanatçılar, bu nedenle geri çektikleri eserleri Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğine bağışlayacaklarını söyledi.

Diplomatik kaynaklar da Türk sanatçıların kararı doğrultusunda söz konusu müzedeki eserlerin büyükelçiliğe geleceğini ifade etti.

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Barış Pınarı Harekatı İtalya Napoli Türk sanatçılar

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