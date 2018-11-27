Türk sanatçıların Londra buluşması

İSTANBUL (AA) - Çoğu yurt dışında yaşayan Türk ressam ve heykel sanatçılarının eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, Lifetime Learning Charity (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) yararına düzenlenecek bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Meets London Karma Türk Ressamları adıyla üçüncü kez düzenlenen ve Türk sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak olar serginin kapıları yarın Londra'da açılıyor. İngiltere'de yaşayan moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober'in organizatörlüğü, Lifetime Learning Charity'in (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, vakfın merkezi olan Canary Wharf'de, özel bir açılış davetiyle açılacak.

Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yapacağı sergiye, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Büyükelçisi Oya Tuncalı ve KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar ile bir çok ülke temsilcisinin katılması bekleniyor. Sergiye ayrıca belediye başkanları, meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları ve koleksiyonerler de katılım sağlayacak.