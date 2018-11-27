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Türk sanatçıların Londra buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Çoğu yurt dışında yaşayan Türk ressam ve heykel sanatçılarının eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, Lifetime Learning Charity (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) yararına düzenlenecek bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak - İstanbul Meets London Karma Türk Ressamları adıyla üçüncü kez düzenlenen ve açılışını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yapacağı sergide, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykel sanatçısı olan yeğeni Elif Özal Danışman'ın eserleri de sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Çoğu yurt dışında yaşayan Türk ressam ve heykel sanatçılarının eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, Lifetime Learning Charity (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) yararına düzenlenecek bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Meets London Karma Türk Ressamları adıyla üçüncü kez düzenlenen ve Türk sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak olar serginin kapıları yarın Londra'da açılıyor. İngiltere'de yaşayan moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober'in organizatörlüğü, Lifetime Learning Charity'in (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, vakfın merkezi olan Canary Wharf'de, özel bir açılış davetiyle açılacak.

Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yapacağı sergiye, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Büyükelçisi Oya Tuncalı ve KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar ile bir çok ülke temsilcisinin katılması bekleniyor. Sergiye ayrıca belediye başkanları, meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları ve koleksiyonerler de katılım sağlayacak.

- Turgut Özal'ın yeğeninin eserleri de sergide

Küratörlük desteğini sanat danışmanı Gülce İlken'in vereceği sergide, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykel sanatçısı olan yeğeni Elif Özal Danışman ile birlikte, Türk sanatçılar Ayşe Özlem Yüksel, Belgin Şahin, Elif Özal Danışman, Nazan Kuşçu, Nerkiz Akçura, Saba Çağlar Güneyli, Seher Eyri Genç ve Zehra Efe'nin karma eserleri görücüye çıkacak.

Flüt sanatçısı Koza Ünal ve kanun sanatçısı Naci Göçen'in müzik sunumu yapacağı, sadekar sanatçısı Gülden Belen'a ait Selçuklu tasarımlarının da sergileneceği etkinlikte, eser satışlarından elde edilecek gelir, Life Time Learning Charity'e bağışlanacak.

Serginin baş organizatörü Zeynep Ober yaptığı açıklamada, bu önemli sanat etkinliğini üçüncü kez gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türk resim ve heykel sanatını, sanatçısını dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da tanıtmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Sergi yarınki açılışından sonra 5 Aralık 2018 tarihine kadar halka açık olarak tüm sanat- severler tarafından ziyaret edilebilecek." dedi.

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Londra sanat

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