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Türk Sanatları Kongresi için 19 ülke Ankara’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 16.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 16. Türk Sanatları Kongresi’nde 19 ülke bir araya geldi.
Türkiye’nin dünya ülkelerini bir araya getirdiği 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 60 yıl sonra ilk düzenlendiği şehir olan Ankara’da gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, Kanada, Polonya, Romanya, İspanya, Lübnan, İngiltere, Pakistan, Kazakistan, Mısır ve Rusya’nın 117 bildiri sunacağı kongre, akademisyen ve araştırmacılar için Türk kültürü ve sanatı konusunda önemli bilimsel bir rehber niteliği taşıyor. İlki 1959 yılında yine Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Suut Kemal Yetkin’in girişimi ve yönetiminde düzenlenen ve adı o günlerde Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi olan büyük buluşma, dünya sanat tarihi literatüründe ‘Türk sanatı’ terimini ve kavramını uluslararası düzeyde akademik çevrelere bilimsel olarak kabul ettirmek üzere düzenlenmişti.
Uluslararası Türk Sanatları Kongresi adıyla bu yıl 60’ıncı yaşına ulaşan kongre sürekliliği, katılım niteliği ve bilimsel değerlendirme ölçütleriyle büyük saygınlığa sahip. Bu süreçte Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun saygın müze ve üniversitelerinin de ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin 16’ncısı sergi, konser, temsil, kültürel gezi gibi çeşitli yan etkinliklerle Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Hacattepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde 3 Ekim’de açılışını yaptığı kongre 3 gün sürecek, sunulan tebliğler de bildiri kitaplarında toplanacak.

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