EDİRNE (AA) - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "İstanbu'l'da Katolik şapkası görmektense, Türk sarığını tercih ederim sözü boşuna söylenmedi. O Türk sarığını, İznik'te, Bursa'da, Edirne'de gördüler ve Osmanlı hiçbir zaman kimsenin dinine, ibadetine, ticaretine karışmadı. O Türk sarığını bir bez parçasından ibaret görmeyin. O Türk sarığı, adalettir, merhamettir, yiğitliktir, insanlıktır." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda, Osmanlı Devleti ve Osmanlı sarayları" konulu bir sunum yaptı.

Osmanlı Devleti'nin büyük bir coğrafyada uzun yıllar hüküm sürdüğünü anlatan Şimşirgil, Osmanlı medeniyetinin adalet ve özgürlük üzerine kurulduğunu söyledi.

Osmanlı'nın farklı dinden ve kültürden olan insanları aynı çatı altında birleştirdiğini ve adaletli bir yönetim sergilediğini anlatan Şimşirgil, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti, İstanbul'a sefer düzenlediği zaman Bizans, Roma'dan yardım istedi. Roma, İstanbul'a Katolik mezhebini seçmeleri halinde yardım edeceğini söyledi. Oysa ikisi de Hristiyanlık dinine mensuptu, sadece mezhepleri farklıydı. Roma, Bizans'a dünyanın en alçak ve iğrenç teklifini yaptı: 'Dinin sat sana yardım edeyim'. Bunu kendi dininden adam söylüyor. 'İstanbul'da Katolik şapkası görmektense, Türk sarığını tercih ederim' sözü boşuna söylenmedi. O Türk sarığını, İznik'te, Bursa'da, Edirne'de gördüler ve Osmanlı hiçbir zaman kimsenin dinine, ibadetine, ticaretine karışmadı. O Türk sarığını bir bez parçasından ibaret görmeyin. O Türk sarığı, adalettir, merhamettir, yiğitliktir, insanlıktır. O Türk sarığını böyle bilelim. Yalnızca bir bez parçası olarak değerlendirmek yanlış olur. Osmanlı'nın değerlerini çok iyi tanıyalım."