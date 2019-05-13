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TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

"Denizkurdu -2019"  tatbikatına katılmak için  4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçip Karadeniz'e açıldı.  Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı "Denizkurdu-2019" bu sabah başladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA) "Denizkurdu -2019" tatbikatına katılmak için 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçip Karadeniz'e açıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı "Denizkurdu-2019" bu sabah başladı. Tatbikatın bir ayağı da Karadeniz'de icra edilecek. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi. Kılıç, Mızrak, Imbat ve Atak adlı savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda peş peşe geçiş yaptı. Yaklaşık 1 saatte saate geçişine tamamlayan gemiler tatbikata katılmak için Karadeniz'e açıldı.

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