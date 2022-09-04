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Türk savaş gemisi, İsrail'de gündem oldu! 12 yıl sonra bir ilk

04.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme hamleleri devam ederken, İsrail kara sularında çekilen bir fotoğraf, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Türk savaş gemisi F-247 TCG Kemalreis, ABD donanmasına ait USS Forrest Sherman ile birlikte Hayfa limanına demirledi. F-247 TCG Kemalreis, 12 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi oldu.

Türk savaş gemisi, İsrail'de gündem oldu! 12 yıl sonra bir ilk

Türkiye ile İsrail hattında Mavi Marmara sonrası ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Ankara-Tel Aviv arasında kısa bir süre önce başlayan normalleşme hamleleri devam ederken, İsrail'in Hayfa limanına demirleyen bir Türk savaş gemisi ülkenin gündemine oturdu.

NATO TATBİKATI İÇİN BÖLGEDE

Türk savaş gemisi F-247 TCG Kemalreis, ABD donanmasına ait USS Forrest Sherman ile birlikte Hayfa limanına demirleyerek "12 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi" oldu. TCG Kemalreis'in bir NATO tatbikatı kapsamında bölgede olduğu belirtilirken, İsrail medyası ise bu duruma geniş yer ayırdı.

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BİRKAÇ GÜN DAHA LİMANDA KALACAK

İsrail merkezli i24 TV'ye konuşan İsrailli yetkililer, "İsrail, NATO ile işbirliği yapıyor ve NATO'yu destekliyor" açıklamasını yaparken Türk savaş gemisinin birkaç gün limanda kalacağını da aktardı. TCG Kemalreis'in yakıt ikmali yapacağı ve varlığını göstereceğini açıklayan İsrailli yetkililer bu ziyaret ile ilgili başka detayları da kamuoyu ile paylaştı.

"TÜRK DENİZCİLERİN PASAPORTU YOK, GEMİDEN ÇIKMAYACAKLAR"

İsrail medyası, TCG Kemalreis'in 2010'dan beri İsrail limanlarına demirleyen ilk gemi olduğuna dikkat çekerken İsrailli yetkililerden konuyla ilgili yeni bilgiler de geldi. Walla isimli İsrail haber sitesine konuşan bazı yetkililer, "Türk denizcilerin pasaportu yok, dolayısıyla gemiden çıkmayacaklar. Ayrıca karaya çıkmak gibi bir istekleri de yok" dedi. Bu yetkili, ABD'li denizcilerin vize muafiyeti olduğuna da dikkat çekerek pasaporta gerek duymadan İsrail'e giriş yapabileceklerini söyledi.

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"BİR GÖRÜŞME YA DA TATBİKAT PLANI YOK"

Öte yandan İsrail medyası, Türkiye ile İsrail'in geçen ay diplomatik ilişkileri tekrar başlatma kararı aldığına dikkat çekerken, "İsrail yönetimi şu an Ankara ile askeri işbirliğini yeniden başlatmayı planlamıyor. Dolayısıyla Kemalreis mürettebatı ile İsrail donanması arasında bir ziyaret, görüşme ya da tatbikat planı yok" yorumunu yaptı. Geminin salı günü bölgeden ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail savaş gemisi
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