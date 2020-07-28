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  4. Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi

Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 19:21 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi.

Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan’a getirildi

Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor.

ORTAK TATBİKAT YAPILACAK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak.

Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan’da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi. (İHA)

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