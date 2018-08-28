HABER

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." denildi.

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

ENVANTERE GİREN İLK 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Teslim alınan F-35'lerin Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4'üncü uçakların Mart 2019'da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak.

Teslim alınan F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5'inci nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, kademeli olarak 100 adet tedarik etmeyi planlıyor.

fft16_mf12216769

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor.

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

TRUMP YASAYI ONAYLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesinin savunma bütçesini belirleyen tasarıda yer alan 'F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durduran' belgeyi imzalayarak onaylamıştı.

PENTAGON: ARİZONA'DAKİ TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİM ÇALIŞMALARI, SAVUNMA BAKANI RAPORU SUNUNCAYA DEK DEVAM EDECEK

Pentagon, F-35'lerle ilgili Trump'ın aldığı karar sonrası "F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmaları, Savunma Bakanı yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

ABD SENATOSU ONAYLAMIŞTI

ABD yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosu'ndan gelmişti. Senato, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

F-35'LERİN TESLİMATINI DURDURMA KARARI

ABD Kongresi, Türkiye'ye yeni nesil F-35 savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması konusunda uzlaşmıştı. Karar, savunma bütçesinde yer almıştı.


PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Bozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliğiBozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliği
KKTC'de uçuşlar durduKKTC'de uçuşlar durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savaş savaş pilotu f35 Amerika

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
biraz pilotluk öğretsinler conilere yiğitlerimiz
Her şeyiniz yalan var ya hem ABD ile aramız bozuk bize ekonomik saldırı yapılıyor diye milletin anasını ağlattılar şu habere bak ABD hükümeti nasıl izin verdi böyle bir şeyr
uçakların havalanmasıyla dolarda düşüşe geçti orantılı galiba:)
bunne perhiz bu ne lahana turşusu yemişim böyle diploöasiyide abd yönetiminide
dünyanın en iyileri. T.C PİLOTLARI..
katakülli olmasında
bu nedir loo neye yariyki
s400 varsa bu f35leri keklik gibi avlarsin fuze onnemli fuze
Diğer Haberler
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.