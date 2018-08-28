Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.
Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.
Teslim alınan F-35'lerin Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4'üncü uçakların Mart 2019'da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak.
Teslim alınan F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5'inci nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, kademeli olarak 100 adet tedarik etmeyi planlıyor.
Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor.
İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.
ABD Başkanı Trump, ülkesinin savunma bütçesini belirleyen tasarıda yer alan 'F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durduran' belgeyi imzalayarak onaylamıştı.
F-35’te Türk Pilotu— TSK (@TSKGnkur) August 28, 2018
Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/MF2JBW1PUj
Pentagon, F-35'lerle ilgili Trump'ın aldığı karar sonrası "F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmaları, Savunma Bakanı yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edecek" açıklamasını yapmıştı.
ABD yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosu'ndan gelmişti. Senato, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onaylamıştı.
ABD Kongresi, Türkiye'ye yeni nesil F-35 savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması konusunda uzlaşmıştı. Karar, savunma bütçesinde yer almıştı.
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