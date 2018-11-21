Türk 'savaşçı' Kopenhag'da öldürüldü

Yaşar 20'li yaşlarının başında Kopenhag merkezli Los Guerreros (Savaşçılar) çetesinin liderliğini yaptı. Polise göre çete uyuşturucu ticareti ile bağlantılıydı.

Polis Yaşar'ı vuran kişinin yaya olarak kaçtığını açıkladı. Açıklamada yerel saatle 19.30 sıralarında koyu renk kıyafet giymiş bir kişinin Yaşar'a en az 2 el ateş ettiği belirtildi.

2012'de çeteden ayrılan Yaşar polise geçen yıl da bir saldırı girişimine maruz kaldığını bildirmişti.

Yaşar, öldürülüşünün ertesi günü satışa çıkan "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Biyografiyi Marie-Louise Toksvig kaleme almıştı.

Yaşar daha sonra gençlere danışmanlık yapmaya ve yerel Radio24syv radyosunda kendi programını sunmaya başladı.

Yaşar'ın ölüm haberi ardından radyo istasyonu, radyo binası önünde yarıya indirilmiş bayrakların fotoğrafıyla "Hoşçakal Nedim Yaşar, her şey için teşekkürler" tweeti attı.

Danimarka Adalet Bakanı Yaşar'ın öldürülmesinin "Acı ve çok anlamsız" olduğunu söyledi; "Nedim ile bir kez görüşmüştüm. Tanıştığım adam tüm kalbiyle yeni bir hayata başlamak ve başkaları için de değişim yaratmak istiyordu" dedi.

Danimarka polisinin kayıtlarına göre son yıllarda çete bağlantılı suçlar ve silahlı saldırıların sayısında artış yaşanıyor.



