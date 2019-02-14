Türk Savunma Sanayii IDEX Fuarı’na katılıyor

Türkiye, Abu Dabi’de düzenlenecek 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’na Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 23 firma ile katılım sağlayacak.

14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 17-21 Şubat tarihleri arasında ülkelerin savunma-güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonların katılımı ile gerçekleştirilecek. İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın önemli savunma fuarlarından biri olan IDEX, 2017 yılında bin 235 uluslararası firma ve 100 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, IDEX 2019’a Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 23 firma ile katılım sağlayacak. Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara yönelik Türk savunma sanayii firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. Fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuara katılacak firmalar şöyle:

"Aktif Savunma, Ares, Aselsan, Asfat, Ces İleri Kompozit, Desan, Elektroland,FNSS, Garanti Giyim, Global Defence, Gül Otomotiv, Havelsan, Mkek, Nıcomatıc, Otokar, Repkon, Roketsan, STM, T Kalıp, Transvaro, Unifo Gıda, Yakupoğlu, Yonca Onuk."



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