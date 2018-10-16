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Türk savunma sanayisinin gurur günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - STM'nin ana yükleniciliğinde, tasarımıyla sınıfında bir ilk olan geminin inşa sürecinde 20'den fazla Türk şirketi ihracat yapma olanağı buldu - Proje sonunda Pakistan Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük ve modern gemilerinden biri ortaya çıktı

KARAÇİ (AA) - Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Denizde İkmal Gemisi için Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

Alvi, törende yaptığı konuşmada, geminin Pakistan'da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi.

Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen iş birliğine dikkati çeken Alvi, bu kapsamda Türkiye'ye ve STM'ye teşekkür etti.

Alvi, iki ülke arasındaki iş birliğinin MİLGEM Projesi ile daha da sağlam temele oturacağını kaydetti.

Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi, 22 Ocak 2013'te Çin ile girilen rekabet sonucu kazanılarak sözleşmeye bağlandı. Proje, Türk savunma sanayisinde tek kalemde yapılan en büyük ihracat projeleri arasına girdi.

İlk sac kesimi 27 Kasım 2013'te gerçekleştirilen gemi, 19 Ağustos 2016'da dönemin Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in katıldığı törenle denize indirildi.

STM'nin ana yüklenici olarak görev yaptığı projede, geminin tasarımı Pakistan Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarına istinaden gerçekleştirildi. Tasarımıyla sınıfında bir ilk olan Denizde İkmal Gemisi'nin dizayn faaliyetleri Türkiye'de yürütüldü. Gemi, Pakistan'a gönderilen teknik veri ve malzeme paketleriyle Karaçi Tersanesi'nde ve tersanenin iş gücüyle yapıldı.

Askeri gemi inşası konusunda Pakistan ile Türkiye arasında bir ilk olan proje, savunma ve gemi inşa sanayi alanında örnek ve özgün bir iş birliği olarak dikkati çekiyor.

STM, Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi kapsamında, dizayn hizmetleri ve malzeme paketi tedarikinin yanı sıra Karaçi Tersanesi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri personeline eğitim ve teknik destek ile entegre lojistik destek hizmetleri de verdi.

Son dönemde askeri gemi inşası alanında önemli atılım yapan Türk gemi inşa sanayisi, söz konusu projeyle birlikte tasarım ve mühendislik hizmetinin yanı sıra bu alandaki yan sanayi ürünlerinin ihracatını da gerçekleştirdi. Projede, 20'den fazla Türk firması görev aldı. Proje sonunda da Pakistan Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük ve modern gemilerinden biri ortaya çıktı.

Denizde ikmal sistemiyle donatılan PNFT, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin diğer gemilerine denizde intikal esnasında yakıt/su ve malzeme transferi yapacak.

Azami sürati 20 deniz mili olan PNFT'nin boyu 158 metre, genişliği 22 metre, tonajı ise 15 bin 600 tonu buluyor. PNFT ayrıca gece ve gündüz helikopter harekatı yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından gemiye "PNS MOAWIN" ismi verildi.

- STM, denizin altında da iddialı

STM, başarıyla tamamladığı bu projenin yanı sıra Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait Agosta 90B sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonuna yönelik projede de ana yüklenici olarak seçilmişti.

Şirket, 2016'da imzalanan sözleşmeyle Türkiye'de ilk kez denizaltı modernizasyon tasarımı ve mühendislik hizmetinin ihracatını gerçekleştiriyor.

Bu proje de Denizde İkmal Gemisi'nde olduğu gibi Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren birçok firmaya ihracat kapısı açtı.

Denizaltıların modernizasyon sonrası teslimlerinin 2020 ve 2021 yıllarında yapılması planlanıyor.

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