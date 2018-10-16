Türk savunma sanayisinin gurur günü

KARAÇİ (AA) - Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Denizde İkmal Gemisi için Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

Alvi, törende yaptığı konuşmada, geminin Pakistan'da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi.

Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen iş birliğine dikkati çeken Alvi, bu kapsamda Türkiye'ye ve STM'ye teşekkür etti.

Alvi, iki ülke arasındaki iş birliğinin MİLGEM Projesi ile daha da sağlam temele oturacağını kaydetti.

Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi, 22 Ocak 2013'te Çin ile girilen rekabet sonucu kazanılarak sözleşmeye bağlandı. Proje, Türk savunma sanayisinde tek kalemde yapılan en büyük ihracat projeleri arasına girdi.