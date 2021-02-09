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Türk savunma şirketlerine düşük not

09.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzlukla Mücadele ve Kurumsal Şeffaflık Endeksinde Türkiye'den yer verilen dört şirket düşük not aldı.

Yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalar yürüten Uluslararası Şeffaflık Örgütü, dünya çapında savunma sanayii şirketlerinin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele politikalarını mercek altına aldı.

Bugün kamuoyuna açıklanan Yolsuzlukla Mücadele ve Kurumsal Şeffaflık Endeksinde (DCI) 38 ülkeden 134 şirket bulunuyor. Endekse göre dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yaklaşık dörtte üçlük çoğunluğu yolsuzlukla mücadelede ya hiçbir önlem almıyor ya da az çaba gösteriyor. Mercek altına alınan 134 şirketten sadece 16'sının iyi not aldığı, buna karşılık 90 şirketin A ile F arasında değişen skalada D ve altında sınıflandırıldığı görülüyor.

Endekste şirketlerin açık kaynaklardan elde edilen verilerine göre yolsuzluk ve rüşvetle mücadele politikalarının bulunup bulunmadığı ve şirketlerin sunduğu verilerin bu anlamda ne kapsamda bilgi içerdiği değerlendirildi.

En iyi derece olan A sınıfında sadece İtalya'dan Leonardo S.p.A ve ABD'den Raytheon Company yer aldı.

Endekste Türkiye'den yer verilen dört şirket ise alt sıralarda bulunuyor. En yüksek notu "D" sınıfında yer verilen Aselsan alırken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve Roketsan en düşük derece olan "F" grubunda yer aldı.

Conze: Savunmada rüşvet tehlikesi büyük

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden savunma uzmanı Peter Conze, özellikle savunma sanayisinde rüşvet tehlikesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bunun yanı sıra dünya çapında savunma alanında faaliyet gösteren şirketlerde yolsuzlukla mücadeleye ilginin düşük olduğunu kaydetti.

"Savunma alanında rakamların yüksekliği ve az sayıda şirketin kamu ihalelerine katılması nedeniyle yolsuzluk tehlikesinin özellikle büyük olduğuna" işaret eden Conze, savunma sanayisinde güvenlik nedeniyle şeffaflığın kısıtlı olmasının da yolsuzlukla mücadele politikalarına yansıdığını belirtti.

Alman şirketler de alt sıralarda

Alman savunma sanayisi şirketleri de yolsuzlukla mücadelede endeksinde alt sıralarda yer aldı. Endekste yer alan dört Alman şirketten sadece Thyssen Krupp "B" derecesiyle iyi not alırken Rheinmetall "C", Diehl Stiftung & Co. KG şirketi "D" ve Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. şirketi en düşük not olan "F" sınıfında değerlendirildi.

Conze, Almanya'nın dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olarak özel bir sorumluluk taşıdığına vurgu yaparak Alman savunma şirketlerinde de bu farkındalığın oluşması ve yolsuzlukla mücadelede çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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