Türk savunma şirketlerine düşük not

Conze: Savunmada rüşvet tehlikesi büyük

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden savunma uzmanı Peter Conze, özellikle savunma sanayisinde rüşvet tehlikesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bunun yanı sıra dünya çapında savunma alanında faaliyet gösteren şirketlerde yolsuzlukla mücadeleye ilginin düşük olduğunu kaydetti.

"Savunma alanında rakamların yüksekliği ve az sayıda şirketin kamu ihalelerine katılması nedeniyle yolsuzluk tehlikesinin özellikle büyük olduğuna" işaret eden Conze, savunma sanayisinde güvenlik nedeniyle şeffaflığın kısıtlı olmasının da yolsuzlukla mücadele politikalarına yansıdığını belirtti.

Alman şirketler de alt sıralarda

Alman savunma sanayisi şirketleri de yolsuzlukla mücadelede endeksinde alt sıralarda yer aldı. Endekste yer alan dört Alman şirketten sadece Thyssen Krupp "B" derecesiyle iyi not alırken Rheinmetall "C", Diehl Stiftung & Co. KG şirketi "D" ve Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. şirketi en düşük not olan "F" sınıfında değerlendirildi.

Conze, Almanya'nın dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olarak özel bir sorumluluk taşıdığına vurgu yaparak Alman savunma şirketlerinde de bu farkındalığın oluşması ve yolsuzlukla mücadelede çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe