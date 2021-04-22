Türk sevgilisinden hamile olan Halsey alışverişte görüntülendi

Doğum için gün sayan Halsey, karnı burnunda alışverişe çıktı. Türk sevgilisi Alev Aydın'la birlikte ilk bebeğine kavuşmayı bekleyen Halsey, iyice büyüyen karnıyla alışverişte görüntülendi. 26 yaşındaki Halsey, dün Malibu’da görüntülendi.
Otoparkta paparazzilerin objektifine takılan Halsey, belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.
Macaristan asıllı Amerikalı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinden paylaşım yapmış, hamileliğinde son halini göstermişti. Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yapmış, fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı.
Halsey, hamilelik haberini ocak ayında, göbeğini gösteren fotoğraflarla duyurmuş, "Sürpriz" notunu yazmıştı.
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