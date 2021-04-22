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Türk sevgilisinden hamile olan Halsey alışverişte görüntülendi

22.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın’dan hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu. Doğum için gün sayan şarkıcı, alışverişte görüntülendi.

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Doğum için gün sayan Halsey, karnı burnunda alışverişe çıktı. Türk sevgilisi Alev Aydın'la birlikte ilk bebeğine kavuşmayı bekleyen Halsey, iyice büyüyen karnıyla alışverişte görüntülendi. 26 yaşındaki Halsey, dün Malibu’da görüntülendi.

HALSEY ALIŞVERİŞTE

Otoparkta paparazzilerin objektifine takılan Halsey, belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.

Macaristan asıllı Amerikalı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinden paylaşım yapmış, hamileliğinde son halini göstermişti. Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yapmış, fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı.

Halsey, hamilelik haberini ocak ayında, göbeğini gösteren fotoğraflarla duyurmuş, "Sürpriz" notunu yazmıştı.

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Halsey
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