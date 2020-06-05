Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nden Almanya’nın kararına tepki

Birlik Başkanı Sefer, 12 Haziran’a kadar çözüm bulunmaması halinde protestolara başlayacaklarını duyurdu.Almanya’nın seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladığı ülkeler arasında Türkiye'nin yer almaması ve uçuşların başlamamasına Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nden (COOP TRR) tepki geldi.

Yapılan basın açıklamasında Almanya'nın 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden COOP TRR Başkanı Cumhur Sefer, Türkiye'ye yönelik uyarının devam etmesini ise eleştirdi. Sefer, "Alman turistler için çok popüler bir seyahat destinasyonu olan Türkiye'ye yönelik seyahat yasağının devam etmesi konusunda bir anlayış eksikliği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aldığı çok yönlü önlemler sayesinde pandemi sürecinde İtalya ve İspanya'ya göre daha başarılı olduğuna vurgu yapan Sefer, bu ülkelere yasağın kalkarken Türkiye'ye yasağın devam etmesini anlayamadıklarını ifade etti. Sefer, turizmde eşit muamele talep ettiklerini kaydetti.