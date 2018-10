"Türk seyircisi yenilikçi sanatsever"

İSTANBUL (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, dünyada 2-3 yenilikçi sanatsever kitlenin olduğunu belirterek, "Bunlardan birisi bizim seyircimiz. Bizim seyircimiz yeniliğe hemen atlıyor. Onu talep ediyor." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nce düzenlenen "Sanatın Ustaları Konuşuyor" konulu söyleşiye katılan sanatçı, 4 yaşında müziğe başladığını söyledi.

Annesinin piyano çaldığını belirten Uğurlu, "Evde piyano vardı. Babam şairdi ve kelime üreticisiydi. Türkçe'de şu an kullandığımız bazı kelimeler babama aittir. Necip Fazıl, İbrahim Balaban, Oğuz Tansel, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Sabahattin Kudret Aksal evimize gelirdi. Bizim evimizde her 15 günde bir cuma akşamları bir sofra hazırlanırdı. Annem leziz yemekler yapardı. O sofra etrafında edebiyat, sanat, müzik, resim ve en sonunda da Anadolu sevdası konuşulurdu. Bugün her şey konuşuluyor ama o çıtaya öykünen kitlelerde artık Anadolu sevdası biraz azaldı. Az konuşuluyor." diye konuştu.

Batı'da verilen eğitimde, ilimsel düşüncenin yanı sıra farklı ekollerin ve bestecilik formasyonunun öğretildiğini söyleyen sanatçı, şunlara dikkati çekti: