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Türk SİHA'ları 300 bin saat uçuşu geride bıraktı! İsmail Demir: Bu gurur hepimizin

22.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Türk SİHA'ları 300 bin saat uçuşu geride bıraktı! İsmail Demir: Bu gurur hepimizin

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA) 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin" dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'larını geliştiren Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirilen milli ve özgün Bayraktar TB2 SİHA'larımız gökyüzünde 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Her daim milletin emrinde, nice yüz binlerce saate" denildi.

'BU GURUR HEPİMİZİN'

Baykar'ın bu paylaşımını yeniden paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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