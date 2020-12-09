Türk SİHA'ların Başarısı Almanya'yı Harekete Geçirecek Mi?

Geride kalan Eylül ve Ekim aylarında, Azerbaycan’la Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı’nda, Türkiye'nin verdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Azerbaycan'ın zaferine büyük katkı sağlaması uluslararası alanda yankı bulmaya devam ediyor. SİHA’lar askeri uzmanlar tarafından, Ermeni ordusunun ciddi kayıplarına ve sonuçta Ermenistan’ın yenilgisine yol açan en önemli faktör olarak tanımlanırken Alman basınında çıkan yorumlarda, söz konusu savaş neredeyse "sadece SİHA’larla kazanılan ilk savaş" olarak yorumlandı. Konvansiyonel silahların artık SİHA’lar karşısında bir rolü olmayacağının ifade edildiği analizlerde, muharebe tankları, toplar ve hava saldırı sistemleriyle, kara kuvvetleri ağırlıklı klasik savaş senaryolarında, SİHA’ların katkısıyla ciddi bir paradigma değişikliği yaşandığı ön plana çıkarılıyor. Bu noktada Alman ordusunda da silahlandırılmış insansız hava araçları kullanmalı mı kullanmamalı mı tartışmaları yeni bir ivme kazandı. Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Hamburg’daki Federal Ordu (Bundeswehr) Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Türk SİHA’ların başarısını överek "Karabağ’da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. SİHA’lar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu" şeklinde görüş belirtti ve Alman ordusunun hava savunma ve saldırı sistemlerinin bu konuda eksikliğine vurgu yaptı. Kramp-Karrenbauer, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni SİHA’ların alınması talebinde bulundu.

"Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn da SİHA’ların, yurtdışında değişik misyonlarda görev yapan Alman askerlerin korunması açısından gerekli olduğunu belirtti ve "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" dedi. Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmaler Enstitüsü (GIDS) Başkanı Gert Estenhofer, Alman savunma sisteminin çağın gereklerine cevap verebilmesi için, insansız hava araçlarının silahlandırılması gerektiğini söyleyerek "Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA’ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu. Değişik tipte araçlar geliştirdiler, sunulan arz alışveriş merkezlerindeki tezgahları anımsatıyor" diye konuştu. Alman Ordusu'nda yaklaşık 580 insansız hava aracı bulunuyor. Ordu’ya ait insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni SİHA’ların satın alınması Alman siyasetinde yıllardır tartışmalı bir konu. Koalisyon hükümetinde Birlik Partileri CDU/CSU İsrail’in geliştirdiği SİHA modeli Heron TP’nin alınmasını talep ederken koalisyon partneri SPD, bunu engelleyen taraf olarak biliniyor.