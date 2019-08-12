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Türk şiirinin "Can Baba"sı Datça ile özdeşleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatının temel taşlarından Can Yücel, hayatının son dönemlerini geçirmek için kaldığı Eski Datça'da hafızalarda bıraktığı derin izlerin özleme dönüşmüş haliyle hatırlanıyor - Ziyaretçilerin klasik buluşma yeri eski muhtar "Orhan'ın Kahvesi"nde şairin resimleri, portresi, şiirleri ve yazılarının yer aldığı "Can Baba" köşesi bulunuyor - Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar: - "Eski Datça Mahallesi, Can Yücel ile bir marka oldu. Şairin İskele Mahallesi'nde bulunan mezarı da her gün ziyaretçi akınına uğruyor"

DURMUŞ GENÇ - Gönle dokunan dizeleriyle hala dillerden düşmeyen Can Yücel'in hatıralarının yaşatıldığı Eski Datça, özlem gidermek isteyen şairin sevenleri tarafından ziyaret ediliyor.

İstanbul Kuzguncuk'ta yaşayan ve ömrünün son dönemlerinde Muğla'nın Datça ilçesine yerleşen usta şair Can Yücel, bademcik tedavisi gördüğü İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 Ağustos 1999'da, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Can Yücel, en sevdiği günebakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'da toprağa verildi.

Datça'da mezarı başında her yıl düzenlenen törenlerle anılan şairin vefatından sonra Datça Belediyesi ve ailesi tarafından anısına edebiyat ve kültür-sanat şenlikleri düzenleniyor.

- Datça'daki evi müze haline getirildi

Can Yücel'in evinin bulunduğu Eski Datça Mahallesi, şairin resimleri, şiirleri ve hatıralarıyla ölümünden sonra da anlamlı hale getirildi.

Can Yücel'in zamanının büyük bölümünü geçirdiği Eski Datça'nın girişindeki ziyaretçilerin klasik buluşma yeri eski muhtar "Orhan'ın Kahvesi"nde şairin resimleri, portresi, şiirleri ve yazılarının yer aldığı "Can Baba" köşesi bulunuyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler burada dinlendikten sonra 200 metre yürüyerek Can Yücel Sokağı'na varıp şairin 1990'da aldığı evi görüyor.

Müze haline getirilen ancak kapalı tutulan evin giriş kapısı da şairin resimleri, şiirleri ve yazılarıyla süslenmiş durumda. Eve gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek şairin şiirlerini okuyor.

- "Eski Datça Mahallesi, Can Yücel ile marka oldu"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can Yücel'in Datça'nın değeri olduğunu söyledi.

Eski Datça tarihi yapılarıyla korunmuş bir alan olsa da ziyaretçilerin yüzde 80'inin Can Yücel'in hatıralarını görmek için geldiğini belirten Uçar, Datça'nın sanata ve sanatçıya önem veren, değer katan bir ilçe olduğunu dile getirdi.

"Eski Datça Mahallesi, Can Yücel ile marka oldu. Şairin İskele Mahallesi'nde bulunan mezarı da her gün ziyaretçi akınına uğruyor." diyen Uçar, sanatseverleri buluşturduğu Datça'yı Can Yücel'in marka yaptığını ifade etti.

Uçar, Datça'nın diğer kuşaklara anlatımında en büyük etkenin Can Yücel'in şairane anlatımı olduğunu vurguladı.

Kahvehanenin sahibi ve Datça'da 30 yıl muhtarlık yapan Orhan Karadağlı (79) da şairle anılarının hala dün gibi aklında olduğunu, unutamadığını söyledi.

Can Yücel ile 1990'da tanıştıklarını belirten Karadağlı, şöyle konuştu:

"Daha sonra kendisine buradan ev satın aldık. Yılın büyük bölümünü burada geçirmeye başladı. Bana Datça'yı çok sevdiğini, Datçalı olmak istediğini söyledi. Özellikle yaz aylarında her akşam benim kahvede buluşuyorduk. Can Yücel'in isminin Datça'da yaşatılması için çalışma başlattık. Yağhane Sokağı'nın ismini Can Yücel Sokağı yapmak için belediyeye dilekçe verdim. Bir hafta sonra belediye meclisinde kabul edildi.

Sokağı tabelaya asmak için bir pazar günü belirledik. Burada yaptığımız törene o kadar kalabalık bir insan geldi ki anlatmak mümkün değil. Can Yücel ile sokağın girişine tabelayı birlikte astık, kendisi çok duygulandı."

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Anahtar Kelimeler:
Can Yücel Datça Muğla

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