Can Yücel'in zamanının büyük bölümünü geçirdiği Eski Datça'nın girişindeki ziyaretçilerin klasik buluşma yeri eski muhtar "Orhan'ın Kahvesi"nde şairin resimleri, portresi, şiirleri ve yazılarının yer aldığı "Can Baba" köşesi bulunuyor.

Can Yücel'in evinin bulunduğu Eski Datça Mahallesi, şairin resimleri, şiirleri ve hatıralarıyla ölümünden sonra da anlamlı hale getirildi.

Datça'da mezarı başında her yıl düzenlenen törenlerle anılan şairin vefatından sonra Datça Belediyesi ve ailesi tarafından anısına edebiyat ve kültür-sanat şenlikleri düzenleniyor.

Can Yücel, en sevdiği günebakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'da toprağa verildi.

İstanbul Kuzguncuk'ta yaşayan ve ömrünün son dönemlerinde Muğla'nın Datça ilçesine yerleşen usta şair Can Yücel, bademcik tedavisi gördüğü İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 Ağustos 1999'da, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

DURMUŞ GENÇ - Gönle dokunan dizeleriyle hala dillerden düşmeyen Can Yücel'in hatıralarının yaşatıldığı Eski Datça, özlem gidermek isteyen şairin sevenleri tarafından ziyaret ediliyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler burada dinlendikten sonra 200 metre yürüyerek Can Yücel Sokağı'na varıp şairin 1990'da aldığı evi görüyor.

Müze haline getirilen ancak kapalı tutulan evin giriş kapısı da şairin resimleri, şiirleri ve yazılarıyla süslenmiş durumda. Eve gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek şairin şiirlerini okuyor.

- "Eski Datça Mahallesi, Can Yücel ile marka oldu"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can Yücel'in Datça'nın değeri olduğunu söyledi.

Eski Datça tarihi yapılarıyla korunmuş bir alan olsa da ziyaretçilerin yüzde 80'inin Can Yücel'in hatıralarını görmek için geldiğini belirten Uçar, Datça'nın sanata ve sanatçıya önem veren, değer katan bir ilçe olduğunu dile getirdi.

"Eski Datça Mahallesi, Can Yücel ile marka oldu. Şairin İskele Mahallesi'nde bulunan mezarı da her gün ziyaretçi akınına uğruyor." diyen Uçar, sanatseverleri buluşturduğu Datça'yı Can Yücel'in marka yaptığını ifade etti.

Uçar, Datça'nın diğer kuşaklara anlatımında en büyük etkenin Can Yücel'in şairane anlatımı olduğunu vurguladı.