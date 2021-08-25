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Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'dan Ayrılıyor

25.08.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında “Afganistan’daki Hamid Karzai Havaalanı’nda görev yapan TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır” dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'dan Ayrılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin tahliyesine başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında "Afganistan’daki Hamid Karzai Havaalanı’nda görev yapan TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. TSK kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Twitter üzerinden de yayınladığı açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan’da görev yapmakta" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin her zaman Afgan halkı istediği sürece Türkiye’nin Afgan halkının yanlarında olmaya devam edeceği ilkesinden yola çıktığı belirtildi ve devamla "(Türkiye’nin) belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır olduğu gibi Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koyduğu" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk askerlerinin Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleriyle birlikte müdahale ettiği, havaalanında güvenliğin sağlandığı ve havaalanının faaliyetlerini sürdürmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlandı" ifadelerıne de yer verildi.

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