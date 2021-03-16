-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.
16.03.2021 13:08 |
Son Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.