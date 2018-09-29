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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.


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