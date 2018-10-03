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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.


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