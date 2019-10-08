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"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazasız belasız hizmetler diliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "İçeride ve dışarıda Türkiye'nin huzurunu, barışını, güvenliğini, temin eden kolluk kuvvetlerimize, polisimize, jandarmamıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle bu son gelişmelerde, Allah'tan kazasız belasız hizmetler diliyoruz"

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazasız belasız hizmetler diliyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İçeride ve dışarıda Türkiye'nin huzurunu, barışını, güvenliğini, temin eden kolluk kuvvetlerimize, polisimize, jandarmamıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle bu son gelişmelerde, Allah'tan kazasız belasız hizmetler diliyoruz." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret eden Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlarının 6 yıldır halkın dertlerini ve sorunlarını dinlediğini söyledi.

Halkla devlet arasında barış köprüsü kuran, devletle milletin kucaklaşmasını temin eden bir kurum olduklarını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Kamunun birçok hizmeti var, belediyelerin, bakanlıkların ve bütün kurumların. Bu hizmetlerin işleyişi esnasında veya kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın eksiklikleri, noksanlıkları esnasında ortaya çıkabilecek vatandaş mağduriyetini gidermek için böyle bir kurum ihdas edilmiş. Adeta vatandaşa denmiş ki 'Bu hizmetler veriliyor, eksiklik, noksanlık, hata gördüğünüzde mahkemeye gitmeyin, bu kuruma gelin.' Çünkü, Kamu Denetçiliği Kurumu çok hızlı, herhangi bir harç ve pul hizmeti almıyor. Bir de başvurusu çok kolay, dava ve mahkeme dilekçeleri gibi herhangi bir şekil, şart aramıyor. Bu kurumu Türkiye'ye kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve o dönem görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İnceledikleri başvurular ve aldıkları kararlarla idareye rehberlik, danışmanlık yaptıklarını, halkın ise avukatlığını gerçekleştirdiklerini belirten Malkoç, vatandaşları yerinde dinlemek için il gezileri yaptıklarını anlattı.

Malkoç, "Vali Baruş gibi diğer yönetici arkadaşlarla hasbihal etmek, hizmetler nasıl gidiyor, aksayan yerler var mı bunlara bakmak için il programları yapıyoruz. Bu programlar sırasında sivil toplum örgütlerini, belediye başkanlarını, ticaret sanayi odası, baro ve adliye gibi kurumları da dinliyoruz. Bir bakıma Türkiye'de insanımız nasıl, şikayeti var mı, daha iyisinin olması için görüş ve temennileri neler bunları raporlayarak, ilgililere, bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş oluyoruz. " diye konuştu.

- "Bu millet en iyi hizmetlere layıktır"

Malkoç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna ve yüklediği sorumluluklara işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şu an dünyanın en tecrübeli lideri. Türkiye'nin etrafında olup bitenleri en iyi analiz eden liderimiz. İnşallah huzur ve barış içerisinde bu millet en iyi hizmetlere layıktır. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin huzurunu, barışını, güvenliğini, temin eden kolluk kuvvetlerimize, polisimize, jandarmamıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle bu son gelişmelerde Allah'tan kazasız belasız hizmetler diliyoruz."

Malatya Valisi Aydın Baruş da vatandaşların hakkını aramak için bazen mahkemeye başvurduğunu bazen de idari yolları tercih ettiğini dile getirerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin iş ve işlemlerine karşı, idari yoldan başvurma anlamında vatandaşlarımıza yardımcı olan bir kurum. Bu kurum almış olduğu kararlarla aynı zamanda biz idareciler için yol gösterici. Vatandaşların idareden yakınmalarını doğru yöne sevk etmek için, bizler içinde rehber niteliği taşıyor." dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya'da

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Anahtar Kelimeler:
aydın baruş Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Malatya

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